«Стрелялки, где очень много крови». Какие компьютерные игры популярны у современных подростков?
Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, такие самые страшные, наверное, игры для детей – это какие-то стрелялки, где очень много крови, убийств. Как это может формировать хорошую психику у ребенка? Игорь, расскажите, какие вообще сейчас игры популярны среди детей?
Игорь Солодков, киберспортсмен:
Проблема в том, что я не знаю, потому что в игры не играю. Потому что это моя работа, и играю только в одну игру – свою дисциплину. В остальные игры я особо не играю, не знаю, чем интересуется молодежь. Поэтому мне тяжело ответить на этот вопрос.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы тоже против этих стрелялок, где много крови?
Игорь Солодков:
Нет, я как раз играю в стрелялку. То есть моя кибердисциплина – это стрелялка, там есть кровь, может быть, не такой объем, как в остальных играх. Но я считаю, что это как бы не сильно плохо.
Алеся Лакина:
Может, просто стоит объяснять детям, что это плохо, что это всего лишь игра, как-то проводить какие-то беседы?
Юлия Самусенко:
У нас есть все-таки представитель тоже молодежи. Анастасия, может быть, вы знаете, что сейчас популярно среди детей?
Анастасия Тхорева, Тик-Ток блогер:
В зависимости от пола, возраста.
Алеся Лакина:
Я знаю, Fortnite, Brawl Stars. У меня есть дети, поэтому я знаю.
Анастасия Тхорева:
Brawl Stars – уже так, дети не так часто играют. Тоже были часто популярные игры PUBG, те же самые стрелялки, Brawl Stars уже сказали.
Алеся Лакина:
Standoff.
Анастасия Тхорева:
Standoff, да.
Юлия Самусенко:
Какие страшные слова, Алеся.
Анастасия Тхорева:
Какие-то стрелялки, но в основном мальчики играют. То есть девочки в такие не так часто играют.
Затормаживаются процессы развития. Как увлечения компьютерными играми влияет на детскую психику – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!