«Стрелялки, где очень много крови». Какие компьютерные игры популярны у современных подростков?

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Мне кажется, такие самые страшные, наверное, игры для детей – это какие-то стрелялки, где очень много крови, убийств. Как это может формировать хорошую психику у ребенка? Игорь, расскажите, какие вообще сейчас игры популярны среди детей?

Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Игорь Солодков, киберспортсмен:

Проблема в том, что я не знаю, потому что в игры не играю. Потому что это моя работа, и играю только в одну игру – свою дисциплину. В остальные игры я особо не играю, не знаю, чем интересуется молодежь. Поэтому мне тяжело ответить на этот вопрос.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы тоже против этих стрелялок, где много крови?

Игорь Солодков:

Нет, я как раз играю в стрелялку. То есть моя кибердисциплина – это стрелялка, там есть кровь, может быть, не такой объем, как в остальных играх. Но я считаю, что это как бы не сильно плохо.

Алеся Лакина:

Может, просто стоит объяснять детям, что это плохо, что это всего лишь игра, как-то проводить какие-то беседы?

Юлия Самусенко:

У нас есть все-таки представитель тоже молодежи. Анастасия, может быть, вы знаете, что сейчас популярно среди детей?