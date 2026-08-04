Новости по тегу #Кирилл Залесский

Лукашенко: «У нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси предостаточно. Это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза».
Задача – объединить лучшие умы страны для работы над прорывными технологиями, которые обогатят экономику страны.
Участники – разработчики, специалисты IT-компаний, сотрудники операторов связи и работники Парка высоких технологий – совершили свой первый прыжок с парашютом, посвятив его Дню Независимости.
Такая цель обозначена в программе социально-экономического развития страны до 2030 года, принятой на Всебелорусском народном собрании.
Ландшафт белорусских медиа сегодня формируется под влиянием разных процессов. Меняется повестка и формы подачи информации. В том числе и из-за искусственного интеллекта.
В программе социально-экономического развития до 2030 года заложен такой термин, как «государство в кармане».
Курс на построение цифрового государства представил министр связи и информатизации Беларуси.
Сильное государство немыслимо без человеческого капитала. В связи с этим демографическая безопасность – фундамент будущего страны. Поддержка этого направления предполагает комплекс мер.
«Мы работаем системно, мы работаем таким образом, чтобы наши действия укладывались в какую-то последовательную цепочку событий и вытекали следующее из предыдущего».
В 2025 году правительству была поставлена четкая задача: сотовой связью и широкополосным интернетом должны быть охвачены все уголки сельской местности страны.
Беларуси важно не потерять свое технологическое лидерство. Тот, кто задает тренды, получает максимальную выгоду. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития цифровых знаков.
Участники Летней школы представили свои проекты в Национальном детском технопарке. Экология, транспорт, экономика, безопасность – только часть направлений работы.
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