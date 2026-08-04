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Новости по тегу #Кирилл Залесский

Академия интеллектуальных технологий появится в Беларуси. Кто сможет поступить и чему будут учить?
04 августа 2026 17:23

Академия интеллектуальных технологий появится в Беларуси. Кто сможет поступить и чему будут учить?

3 высшие школы, доступ ко всему научному потенциалу – какой будет новая Академия для талантливых белорусов
04 августа 2026 17:20

3 высшие школы, доступ ко всему научному потенциалу – какой будет новая Академия для талантливых белорусов

«Из IT – на землю»: Минсвязи и ДОСААФ провели патриотическую акцию
02 июля 2026 06:41

«Из IT – на землю»: Минсвязи и ДОСААФ провели патриотическую акцию

В Беларуси скорость мобильного интернета за будущую пятилетку вырастет в четыре раза
27 декабря 2025 07:39

В Беларуси скорость мобильного интернета за будущую пятилетку вырастет в четыре раза

Залесский: ИИ – важнейший инструмент для журналистов, и использовать его нужно максимально ответственно
23 декабря 2025 13:57

Залесский: ИИ – важнейший инструмент для журналистов, и использовать его нужно максимально ответственно

В Беларуси может появиться аналог российских Госуслуг? Ответил Кирилл Залесский
19 декабря 2025 16:14

В Беларуси может появиться аналог российских Госуслуг? Ответил Кирилл Залесский

«Почувствует каждый житель». Рассказываем, как будет проходить цифровизация Беларуси
19 декабря 2025 12:09

«Почувствует каждый житель». Рассказываем, как будет проходить цифровизация Беларуси

Демографическая безопасность и цифровая трансформация! Делегаты ВНС рассказали о приоритетах новой пятилетки
19 декабря 2025 06:49

Демографическая безопасность и цифровая трансформация! Делегаты ВНС рассказали о приоритетах новой пятилетки

Об ответственности за плохой интернет и популярности домашних телефонов. Поговорили с Кириллом Залесским
16 ноября 2025 17:45

Об ответственности за плохой интернет и популярности домашних телефонов. Поговорили с Кириллом Залесским

В Палате представителей проходит семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи
02 октября 2025 11:04

В Палате представителей проходит семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи

«Любое неисполнение закончится катастрофой!» – Лукашенко на совещании по криптовалюте
05 сентября 2025 16:57

«Любое неисполнение закончится катастрофой!» – Лукашенко на совещании по криптовалюте

Завершился второй сезон Летней школы молодого аналитика
25 августа 2025 08:00

Завершился второй сезон Летней школы молодого аналитика