Новое отечественное мультибрендовое торговое пространство открылось в Санкт-Петербурге

Новый магазин с белорусскими продуктами открыт в Санкт-Петербурге. Это уже 8-я торговая точка с нашим продовольствием в северной столице России. Символично, что «Белорусская деревня» появилась в городе в дни проведения масштабного экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной церемонии открытия принял участие посол нашей страны в России. Новый магазин – это совместная инициатива минского предприятия и партнеров из местной розницы. На витринах представлен широкий ассортимент отечественных товаров: от молочных и мясных изделий до напитков и сладостей. И все это – в крупнейшем гипермаркете Санкт-Петербурга. Как отметили в управляющей компании, подобные объекты быстро завоевывают популярность: выручка растет, а постоянных покупателей становится больше.

Ирина Новикова, генеральный директор официального представительства ООО «Минский молочный завод»: Особенность нашей «Белорусской деревни» заключается в том, что это напрямую от белорусского производителя к покупателю. То есть, по большому счету, торговый дом сегодня выполняет роль оператора, посредника в данной системе. И, конечно, это гарантия того, что в нашей сети присутствуют только белорусские производители.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Здесь собраны различные наименования продукции. И понятно, что каждый, допустим, производитель сам бы не смог оформить свою фирменную торговую секцию в таком виде в одном месте. Потому что просто пришлось бы делать таких 10 магазинов. Поэтому собрать товары в одном месте, разного ассортимента, в том числе в таком большом торговом центре, где большая проходимость, есть много покупателей, это всегда интересно, менее затратно и более эффективно.

Открытие таких магазинов – яркий пример высокого уровня делового взаимодействия Беларуси и России. В Санкт Петербурге знают: наши изделия – гарант высокого качества и натурального состава.