«Любое неисполнение закончится катастрофой!» – Лукашенко на совещании по криптовалюте

Беларуси важно не потерять свое технологическое лидерство. Тот, кто задает тренды, получает максимальную выгоду. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития цифровых знаков. Условия для оборота криптовалют в Беларуси стали создавать и развивать в 2017 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сферу регулирует декрет Президента, который являлся революционным, востребованным настолько, что отдельные положения из него заимствовали сопредельные страны, а западные медиа называли Беларусь «криптооазисом в Восточной Европе». Тем не менее сегодня на повестке вопрос актуализации законодательства. Необходимо определить понятные и прозрачные правила ведения дел, а также механизмы контроля. На это и нацелено совещание во Дворце Независимости. В 2017-м, когда криптосферу в стране только начинали осваивать, скепсиса было много. Сегодня очевидно, что цифровые знаки никуда не уйдут. Они уже стали альтернативой традиционным платежным средствам и источником инвестиций. Отдельные страны даже создают госрезервы в криптовалютах. Вместе с тем это отрасль высоких рисков. Потому обеспечить здесь стабильность и безопасность для государства сложно, но необходимо. Майнинг, токены, блокчейн, трейдеры – эти термины становятся неотъемлемой частью современной цифровой экономики. Сегодня существует почти 25 тысяч вариантов валюты, которую не положишь в кошелек, но многие из них исчезают, не успев остаться в памяти и активах. С одной стороны – это мировая тенденция. Еще не до конца понятная и в отдельных случаях ненадежная и даже опасная. Но развивать направление важно. Особенно в условиях, когда санкционная хватка не ослабевает. Тренд уже задан на высшем уровне, и ему надо следовать. Какие шаги предпринимает Беларусь? Алена Сырова – реальные перспективы виртуальной валюты.

Прежде чем рассказать о ходе сегодняшнего совещания у главы государства, предлагаю вам послушать часть итогового комментария профильного министра – министра связи и информатизации. Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

Сфера цифровых знаков или токенов, которые включают в себя криптовалюты, действительно сложная, новая и, самое главное, высокорисковая. Сегодня каждый человек и каждый гражданин Республики Беларусь должен понимать, что сфера криптовалют, по сути, для тех, кто в этом разбирается, понимает, знает, что делает. На самом деле даже те негативные истории, которые действительно попадаются, неисполнение эмитентами токенов своих обязательств – это тот риск, на который осознанно идет инвестор, покупающий этот токен, и который он должен просчитывать самостоятельно. В принципе изначально вся наша регуляторика именно из этого и исходит.

И если из этих слов Кирилла Залесского вы поняли только слово «риск» и «инвестиции», то, во-первых, вам точно не стоит рисковать своими деньгами, прежде чем вы детально разберетесь не только в значениях слов, во-вторых, не лишним будет послушать для общего развития, как одна из самых перспективных сфер будет дальше развиваться в Беларуси, что от этого экономике и нам, белорусам. А еще усвоить, что подход главы государства, коль его подписи и поддержки ждут идейные вдохновители всего прогрессивного по линии ПВТ, с момента принятия прорывного решения еще в 2017 не изменился…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цифровые знаки у нас существуют. Мы им открыли зеленый свет. В ПВТ создана криптобиржа. Это все сегодня существует. Вы говорите о регулировании. Вопрос так. Или мы доводим до ума это все и создаем, как вы тут мне предлагаете, прозрачный и понятный механизм или закрываем это дело. Среднего не дано!