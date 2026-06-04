За награды ведут борьбу 176 пар! Ратомка принимает Кубок Беларуси по конкуру памяти Льва Доватора

В Ратомке стартовал традиционный Кубок Беларуси по преодолению препятствий памяти Льва Доватора, а также открытые республиканские соревнования по конному спорту. За награды ведут борьбу 176 пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За три дня участники поспорят за 8 квалификационных трофеев, а в заключительный день турнира будет разыгран главный Кубок и чемпионский титул. Также данный старт будет являться отборочным в формировании команды на этап Кубка мира. Эти соревнования пройдут в Раубичах с 1 по 6 июля.
Владимир Краевский, заместитель генерального директора по основной деятельности РЦОП конного спорта и коневодства:
Вот этот Кубок будет показывать, насколько наши спортсмены готовы соревноваться уже на соревнованиях такого масштаба. Ожидаем, конечно, гостей. Соседние страны приедут, россияне, еще Казахстан, Узбекистан. Всем разослали приглашение.
В июне у нас три международных старта. Мы зарабатываем квалификационные очки, которые будут также входить и в олимпийский рейтинг. Надеемся, что мы отберемся два-три всадника на Олимпийские игры.
В стартовый день выступлений участники боролись на четырех высотах. В Кубке Доватора, победителями в предварительных состязаниях на высоте барьеров 120 сантиметров, стали Ксения Троянова на лошади Томань, а вот 140 сантиметров покорились Александру Бодалю и Форест Гампу. Сильнейшие в этих дисциплинах в 6 июня поспорят в финалах за чемпионство.