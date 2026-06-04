За награды ведут борьбу 176 пар! Ратомка принимает Кубок Беларуси по конкуру памяти Льва Доватора

В Ратомке стартовал традиционный Кубок Беларуси по преодолению препятствий памяти Льва Доватора, а также открытые республиканские соревнования по конному спорту. За награды ведут борьбу 176 пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За три дня участники поспорят за 8 квалификационных трофеев, а в заключительный день турнира будет разыгран главный Кубок и чемпионский титул. Также данный старт будет являться отборочным в формировании команды на этап Кубка мира. Эти соревнования пройдут в Раубичах с 1 по 6 июля.