Залесский: ИИ – важнейший инструмент для журналистов, и использовать его нужно максимально ответственно

Молодые журналисты сегодня лучше всего чувствуют логику социальных сетей, понимают алгоритмы, форматы и запрос аудитории, а значит способны формировать современный и востребованный контент. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов на Форуме молодых журналистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он объединил более 250 участников: от региональных корреспондентов до акул пера из крупных медиахолдингов. Главная тема встречи – «За пределами кликбейта». Журналистика сегодня выходит за рамки сенсаций, ведь качественный материал не состоит только из цепляющего заголовка – важно содержание. Новые люди в профессии видят ее по-новому. И их прогрессивные взгляды на время – конкурентное преимущество, и его надо использовать особенно сейчас.

XII Форум молодых журналистов проходит в Минске.

На форуме прозвучали и конкретные предложения по развитию медиасферы. Например, создавать в редакциях молодежные площадки для разработки уникального контента, в том числе для социальных сетей. Ландшафт белорусских медиа сегодня формируется под влиянием разных процессов. Меняется повестка и формы подачи информации. В том числе и из-за искусственного интеллекта. Нейросети – это технологический прорыв, который важен и нужен в работе СМИ.