В Палате представителей проходит семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи

Повышение качества услуг связи в Беларуси: как выйти на новый уровень. Этот вопрос в повестке семинара-совещания в Палате представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году правительству была поставлена четкая задача: сотовой связью и широкополосным интернетом должны быть охвачены все уголки сельской местности страны. Для этого создана соответствующая законодательная база. Однако не везде результат положительный, продолжают поступать претензии от жителей.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тема эта выбрана неслучайно. Сегодня нашу жизнь невозможно представить без надежной, качественной связи и современных средств коммуникации и взаимодействия. И не надо забывать, что именно развитие информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры, гарантирует сегодня экономический рост и безопасность государства, повышает производительность и эффективность труда. Высокоскоростной интернет – основа для цифровизации во всех отраслях экономики страны. Телемедицина, точное земледелие, «умные» города, электронное правительство и банкинг – все это работает только при условии устойчивой связи. Она же важна в чрезвычайных ситуациях для координации служб спасения.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

Эти вопросы, безусловно, затрагивают каждого жителя нашей страны. Есть огромное количество обращений граждан по этим вопросам. Поэтому сегодня совместно с депутатами мы прониклись всеми этими проблемами. Мы рассмотрели ряд технических вопросов, поскольку здесь, к сожалению, приходится вникать в технические детали для того, чтобы осмыслить всю эту проблематику. Ну и, конечно, мы наметили порядок взаимодействия Министерства связи и информатизации, наших операторов и депутатского корпуса для того, чтобы более эффективно решать эти проблемы в регионах.