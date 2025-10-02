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В Палате представителей проходит семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи

02 октября 2025 11:04
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Повышение качества услуг связи в Беларуси: как выйти на новый уровень. Этот вопрос в повестке семинара-совещания в Палате представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей проходит семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи-2

В 2025 году правительству была поставлена четкая задача: сотовой связью и широкополосным интернетом должны быть охвачены все уголки сельской местности страны. Для этого создана соответствующая законодательная база. Однако не везде результат положительный, продолжают поступать претензии от жителей.

В Палате представителей проходит семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тема эта выбрана неслучайно. Сегодня нашу жизнь невозможно представить без надежной, качественной связи и современных средств коммуникации и взаимодействия. И не надо забывать, что именно развитие информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры, гарантирует сегодня экономический рост и безопасность государства, повышает производительность и эффективность труда.

Высокоскоростной интернет – основа для цифровизации во всех отраслях экономики страны. Телемедицина, точное земледелие, «умные» города, электронное правительство и банкинг – все это работает только при условии устойчивой связи. Она же важна в чрезвычайных ситуациях для координации служб спасения. 

В Палате представителей проходит семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи-6

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
Эти вопросы, безусловно, затрагивают каждого жителя нашей страны. Есть огромное количество обращений граждан по этим вопросам. Поэтому сегодня совместно с депутатами мы прониклись всеми этими проблемами. Мы рассмотрели ряд технических вопросов, поскольку здесь, к сожалению, приходится вникать в технические детали для того, чтобы осмыслить всю эту проблематику. Ну и, конечно, мы наметили порядок взаимодействия Министерства связи и информатизации, наших операторов и депутатского корпуса для того, чтобы более эффективно решать эти проблемы в регионах.

В Палате представителей проходит семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи-8

Владимир Козырь, генеральный директор компании СООО «Мобильные телесистемы»:
Практически каждый из нас сталкивается с проблемами в этой сфере. Мы понимаем это и предпринимаем меры для того, чтобы решить эти вопросы. Начиная от строительства сети, введения новых сервисов и так далее. Но вместе с тем сегодня для того, чтобы нам решить эти вопросы, нам надо выходить на кардинально новый уровень в темпах строительства и развития. К сожалению, темпы строительства, которые на сегодняшний день в стране есть, недостаточны. Мы это все видим и понимаем. И поэтому я думаю, что сегодняшнее наше мероприятие позволит сделать определенный толчок в этом направлении.

С историей и перспективами развития связи в Беларуси участники семинара ознакомились на выставке. Ее разместили прямо в фойе Овального зала. 

# Министерство связи и информатизации Республики Беларусь # Палата представителей # Игорь Сергеенко # Кирилл Залесский # Владимир Козырь

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