В Беларуси может появиться аналог российских Госуслуг? Ответил Кирилл Залесский

Как добиться беби-бума? Что со стратегией цифровизации и почему мы делаем ставку на энергетику? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

На пальцах для нас, кто исполняет, это будет непросто, это будет сложно для того, чтобы гражданам потом было просто и легко. Здесь важно не столько говорить «цифровизация», сколько «цифровая трансформация». Поверьте, что создать программное обеспечение для решения того или иного процесса, – это самое простое, что нужно сделать во всей этой сфере. И сегодня, когда мы сталкиваемся с вопросами цифровизации, мы понимаем, что где-то нужно менять очень серьезно нормативно-правовую базу, инструкции, постановления, указы и так далее, потому что на сегодня что мы имеем? У каждого государственного органа есть какие-то свои функции, базы данных, те самые данные, которые хранятся в этих базах данных. Один госорган выдал вам одну справку или свидетельство, вы его взяли, пошли в другой, вам там выдали другой. Вы взяли второй, пошли в третий, вам там выдали третий. Но, по сути, получается, что все эти данные государства есть у вас. Зачем вам вот эту цепочку проходить? Поэтому в программе социально-экономического развития до 2030 года заложен такой термин, как «государство в кармане». То есть мы фактически должны перенести всю цепочку в автоматический вид. Мы называем это проактивное оказание государственных услуг, когда в будущем в вашем личном кабинете на условных «Госуслугах» по факту возникновения какой-либо ситуации, у вас сразу появляется весь набор действий, которые вам положены в связи с этой ситуацией.

Алена Сырова, СТВ:

Добавлю дегтя. Мы пять лет назад говорили о том, что мы впереди планеты всей по многим аспектам, связанным с высокими технологиями. Мы очень гордились нашим ПВТ, мы очень гордились законодательством, которое мы в этой сфере принимали первыми. И как будто логично, чтобы этот вопрос цифровизации и цифровой трансформации перед нами за этот период времени уже не стоял. В какой момент засбоило, в какой момент мы затормозили? Кирилл Залесский:

Оно не засбоило, мы не затормозили. Надо четко разделять процессы на стороне разработки, что мы делаем очень хорошо, и процессы на стороне внедрения. У каждого цифрового решения должен быть заказчик, который обрисует общую задачу. Когда мы сегодня в разрезе госорганов обрисуем эту задачу – я один госорган, я не очень думаю о том, что нужно другому. Сегодня мы подошли к тому моменту, когда наши решения, которые будут реализовываться, занимают кроссведомственную позицию, когда это не только функции одного государственного органа, отрасли или направления, когда это интегрируется неким горизонтальным решением. И на это мы будем сегодня обращать особое внимание. Разработка классная, мирового уровня, у нас как была, так и есть. Проблемы с внедрением в повседневную жизнь – вероятно, с этим нам и придется работать в ближайшее время.