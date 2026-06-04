В Брюсселе произошли беспорядки во время акции против сокращения бюджета образования

В бельгийской столице акция протеста против сокращения финансирования образовательной системы переросла в ожесточенные столкновения с полицией. На улицы бельгийской столицы вышли около 2 тысяч человек. Для разгона демонстрантов правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.