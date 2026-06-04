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В Брюсселе произошли беспорядки во время акции против сокращения бюджета образования

04 июня 2026 19:58
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В бельгийской столице акция протеста против сокращения финансирования образовательной системы переросла в ожесточенные столкновения с полицией. На улицы бельгийской столицы вышли около 2 тысяч человек. Для разгона демонстрантов правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе произошли беспорядки во время акции против сокращения бюджета образования-2

В ходе беспорядков часть протестующих подожгла автомобильные покрышки у центрального вокзала. В отдельных районах города также горели мусорные контейнеры, в стражей порядка летели петарды. По мнению манифестантов, действия властей ведут к развалу учебной системы. За шествием стоят оппозиционные профсоюзы. Власти ситуацию называют провокацией, обвиняя организаторов в использовании детей в политических играх и нежелании идти на диалог.

# Новости Бельгии

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