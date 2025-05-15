Вступила в обращение почтовая марка, приуроченная к председательству Беларуси в ЕАЭС в 2025 году

Евразийская интеграция – залог будущего процветания стран объединения. В 2025 году Беларусь председательствует в органах Евразийского экономического союза. Значимый для нас статус нашел отражение в государственном знаке почтовой оплаты. Торжественная церемония гашения новой марки состоялась сегодня, 15 мая, в Минске. Участие в мероприятии принял заместитель премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого дня в обороте 24 тысячи экземпляров марки, на которой изображены главные архитектурные символы стран-участниц ЕАЭС. Отметим, Беларусь уже в третий раз исполняет почетную и ответственную миссию. Спектр приоритетов председательства в органах Евразийского экономического союза – широк. От реализации совместных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий до формирования единого транспортного пространства.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси: Марки становятся своеобразной летописью нашей страны. С 1992 года было выпущено порядка 1600 различных видов марок. Ежегодно порядка 50 новых видов марок появляются у нас. Как минимум 60 стран заказывают эти марки.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Если рассказывать о том, с какими инициативами выходит наша страна, это различные сферы. Это и снятие барьеров, это и совершенствование логистики, это и равный доступ к системе госзакупок, это и обеспечение беспрепятственного движения товаров, услуг и капиталов. Самое главное, что эти вопросы находят понимание у наших коллег по Евразийскому экономическому союзу.

Выпуску марки предшествовала масштабная работа по созданию дизайна: в конкурсе поучаствовали более 200 ребят со всех уголков Беларуси. Это школьники, учащаяся и работающая молодежь. Автором итогового дизайна стала Марина Крезо.