Демографическая безопасность и цифровая трансформация! Делегаты ВНС рассказали о приоритетах новой пятилетки

Валерий Малашко, председатель Постоянный комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Мы будем формировать и кадровую профессиональную составляющую, и материально-техническую базу учреждений здравоохранения, как самих учреждений, так и технологическое оборудование, которое будет установлено в этих учреждениях. Оно будет способствовать тому, что мы не будем снижать качество оказания медицинской помощи, мы будем расширять доступность видов медицинской помощи.

И, конечно же, это все будет способствовать главному, тому, что, в общем-то, мы будем жить дольше, и та проблема, с которой столкнется наша страна, как минимум мы сможем ее минимизировать.

Одним из драйверов прогресса определена и цифровая трансформация. Она меняет как экономику, так и социальную сферу, и даже подходы к безопасности.