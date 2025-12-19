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Демографическая безопасность и цифровая трансформация! Делегаты ВНС рассказали о приоритетах новой пятилетки

19 декабря 2025 06:49
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Программу социально-экономического развития страны представит на заседании ВНС премьер-министр Александр Турчин. Это системный документ, определяющий семь ключевых приоритетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демографическая безопасность и цифровая трансформация! Делегаты ВНС рассказали о приоритетах новой пятилетки-2

Сильное государство немыслимо без человеческого капитала. В связи с этим демографическая безопасность – фундамент будущего страны. Поддержка этого направления предполагает комплекс мер.

Демографическая безопасность и цифровая трансформация! Делегаты ВНС рассказали о приоритетах новой пятилетки-4

Валерий Малашко, председатель Постоянный комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мы будем формировать и кадровую профессиональную составляющую, и материально-техническую базу учреждений здравоохранения, как самих учреждений, так и технологическое оборудование, которое будет установлено в этих учреждениях. Оно будет способствовать тому, что мы не будем снижать качество оказания медицинской помощи, мы будем расширять доступность видов медицинской помощи.

И, конечно же, это все будет способствовать главному, тому, что, в общем-то, мы будем жить дольше, и та проблема, с которой столкнется наша страна, как минимум мы сможем ее минимизировать.

Одним из драйверов прогресса определена и цифровая трансформация. Она меняет как экономику, так и социальную сферу, и даже подходы к безопасности.

Демографическая безопасность и цифровая трансформация! Делегаты ВНС рассказали о приоритетах новой пятилетки-6

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Уходящая пятилетка – это завершение программы «Цифровая Беларусь» на 2021 – 2025 годы. В рамках этой программы было сделано несколько десятков крупных цифровых проектов в нашей стране. В будущей пятилетке мы берем курс на проактивное предоставление государственных услуг в электронной форме, в электронном виде. И я убежден, что эти изменения почувствует каждый из нас.

Все приоритеты новой пятилетки, по убеждению делегатов, должны работать на одну цель: качество жизни сегодня и уверенность в завтрашнем дне.

# Всебелорусское народное собрание # Кирилл Залесский # Валерий Малашко

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