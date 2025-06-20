Встречи «на ногах», переговоры и соглашения – узнали, какие перспективы открывает ПМЭФ для Беларуси

В северной российской столице продолжается Петербургский международный экономический форум. Площадка для обмена опытом, идеями и контактами для представителей 140 стран мира. Среди участников и белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме очевидно прагматики (а все делегации вернутся с бизнес-портфелями), Петербургский форум – это еще о совместной экономической стратегии в новом мироустройстве, когда на авансцену экономики выходят государства Глобального Юга.

Какова здесь роль Союзного государства, интеграционных объединений, которые ведь, по сути, клубы геополитических единомышленников, как противостоять санкциям, как находить новые рынки – об этом на главной площадке форума, где 20 июня участие принял и Владимир Путин. Деталями этого дня готова поделиться Ольга Масловская.

Насыщенный день сегодня у белорусской делегации. Банк «Россия» и Белорусская торгово-промышленная палата заключили соглашение о сотрудничестве. Венгрия очень заинтересована в нашем опыте сооружения БелАЭС – Мороз. Министр связи и информатизации Кирилл Залесский на тематической секции рассказал о ключевых подходах к внедрению искусственного интеллекта в Беларуси. Он уже применяется в таких секторах, как логистика, пищевая промышленность и сельское хозяйство. И вот примеры: внедрение искусственного интеллекта в цепочки доставки позволило в отдельных случаях сократить время маршрутов на 15-20 %, а роботизированные комплексы на молочных производствах окупаются за пару лет.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

Внедрение искусственного интеллекта – зачастую мероприятие дорогостоящее, и нам нужно четко понимать, что мы делаем, какими ресурсами, какой можем получить результат. И здесь очень важен обмен опытом. Вчера мы переговорили и с министром цифрового развития России, и с моим коллегой из Казахстана. Как раз таки изучение этого опыта позволяет нам не повторять чужих ошибок. Много встреч – в формате переговоров и, как здесь говорят, «на ногах» – с представителями регионов России. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник провел встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым и делегацией Великого Новгорода. На Петербургском форуме подписали соглашение о расширении сотрудничества между Гомельской и Омской областями.