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Встречи «на ногах», переговоры и соглашения – узнали, какие перспективы открывает ПМЭФ для Беларуси

20 июня 2025 17:57
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В северной российской столице продолжается Петербургский международный экономический форум. Площадка для обмена опытом, идеями и контактами для представителей 140 стран мира. Среди участников и белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме очевидно прагматики (а все делегации вернутся с бизнес-портфелями), Петербургский форум – это еще о совместной экономической стратегии в новом мироустройстве, когда на авансцену экономики выходят государства Глобального Юга.

Встречи «на ногах», переговоры и соглашения – узнали, какие перспективы открывает ПМЭФ для Беларуси -2

Какова здесь роль Союзного государства, интеграционных объединений, которые ведь, по сути, клубы геополитических единомышленников, как противостоять санкциям, как находить новые рынки – об этом на главной площадке форума, где 20 июня участие принял и Владимир Путин.

Деталями этого дня готова поделиться Ольга Масловская.

Встречи «на ногах», переговоры и соглашения – узнали, какие перспективы открывает ПМЭФ для Беларуси -4

Насыщенный день сегодня у белорусской делегации. Банк «Россия» и Белорусская торгово-промышленная палата заключили соглашение о сотрудничестве.

Венгрия очень заинтересована в нашем опыте сооружения БелАЭС – Мороз.

Министр связи и информатизации Кирилл Залесский на тематической секции рассказал о ключевых подходах к внедрению искусственного интеллекта в Беларуси. Он уже применяется в таких секторах, как логистика, пищевая промышленность и сельское хозяйство.

И вот примеры: внедрение искусственного интеллекта в цепочки доставки позволило в отдельных случаях сократить время маршрутов на 15-20 %, а роботизированные комплексы на молочных производствах окупаются за пару лет.

Встречи «на ногах», переговоры и соглашения – узнали, какие перспективы открывает ПМЭФ для Беларуси -6

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
Внедрение искусственного интеллекта – зачастую мероприятие дорогостоящее, и нам нужно четко понимать, что мы делаем, какими ресурсами, какой можем получить результат. И здесь очень важен обмен опытом. Вчера мы переговорили и с министром цифрового развития России, и с моим коллегой из Казахстана. Как раз таки изучение этого опыта позволяет нам не повторять чужих ошибок.

Много встреч – в формате переговоров и, как здесь говорят, «на ногах» – с представителями регионов России. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник провел встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым и делегацией Великого Новгорода.

На Петербургском форуме подписали соглашение о расширении сотрудничества между Гомельской и Омской областями.

Встречи «на ногах», переговоры и соглашения – узнали, какие перспективы открывает ПМЭФ для Беларуси -8

Ольга Масловская, корреспондент:
В Петербурге у регионов двух стран была отличная возможность детально проработать соглашения, которые будут подписаны на следующей неделе в Нижнем Новгороде. Там пройдет ключевое событие календаря Союзного государства – Форум регионов Беларуси и России.

# форум # Ольга Масловская # Кирилл Залесский # Беларусь-Россия # Международное сотрудничество

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