Почтовый конверт к 80-летию отряда пограничного контроля «Минск» выпустили в обращение

К юбилею отряда пограничного контроля «Минск» в столице введен в почтовое обращение художественный маркированный конверт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тираж – пять тысяч экземпляров. Выпуск приурочен к 80-летию подразделения. Сформированный в победном 1945 году отдельный контрольно-пропускной пункт «Минск-Аэропорт» имел в своем штате всего пять контролеров, однако выполнял масштабные задачи.

Андрей Шока, начальник отряда пограничного контроля «Минск»: 11 августа текущего года исполняется 80 лет со дня образования отряда пограничного контроля «Минск». И мероприятие по введению в обращение художественного маркированного конверта является одним из первых в череде мероприятий по празднованию нашего праздника 80-летия отряда пограничного контроля «Минск».

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

Я убежден, что наше взаимодействие будет продолжаться. Это очень хорошая практика. Пять тысяч конвертов разлетятся по всему миру и будут прославлять как Республику Беларусь, так и органы пограничной службы Республики Беларусь.

У Белпочты и Госпогранкомитета – тесное сотрудничество. За последние годы реализовано несколько проектов, посвященных различным памятным датам, событиям и героям пограничной службы Беларуси.