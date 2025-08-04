Прямой эфир

Почтовый конверт к 80-летию отряда пограничного контроля «Минск» выпустили в обращение

04 августа 2025 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

К юбилею отряда пограничного контроля «Минск» в столице введен в почтовое обращение художественный маркированный конверт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтовый конверт к 80-летию отряда пограничного контроля «Минск» выпустили в обращение-2

Тираж – пять тысяч экземпляров. Выпуск приурочен к 80-летию подразделения. Сформированный в победном 1945 году отдельный контрольно-пропускной пункт «Минск-Аэропорт» имел в своем штате всего пять контролеров, однако выполнял масштабные задачи.

Почтовый конверт к 80-летию отряда пограничного контроля «Минск» выпустили в обращение-4

Андрей Шока, начальник отряда пограничного контроля «Минск»:
11 августа текущего года исполняется 80 лет со дня образования отряда пограничного контроля «Минск». И мероприятие по введению в обращение художественного маркированного конверта является одним из первых в череде мероприятий по празднованию нашего праздника 80-летия отряда пограничного контроля «Минск».

Почтовый конверт к 80-летию отряда пограничного контроля «Минск» выпустили в обращение-6

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
Я убежден, что наше взаимодействие будет продолжаться. Это очень хорошая практика. Пять тысяч конвертов разлетятся по всему миру и будут прославлять как Республику Беларусь, так и органы пограничной службы Республики Беларусь.

У Белпочты и Госпогранкомитета – тесное сотрудничество. За последние годы реализовано несколько проектов, посвященных различным памятным датам, событиям и героям пограничной службы Беларуси.

# Госпогранкомитет # Почтовые марки # Кирилл Залесский # Андрей Шока

Другие новости рубрики

Все новости
Комаровский рынок готовится к масштабной реконструкции
04 августа 2025 06:54

Комаровский рынок готовится к масштабной реконструкции

В МАРТ рассказали о результатах мониторинга торговых объектов в первом полугодии 2025-го
04 августа 2025 06:41

В МАРТ рассказали о результатах мониторинга торговых объектов в первом полугодии 2025-го

В Минской области отремонтируют свыше 1 300 километров дорог
04 августа 2025 06:33

В Минской области отремонтируют свыше 1 300 километров дорог