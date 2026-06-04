Товарищеский матч по футболу пройдет 5 июня между сборной Беларуси и Сирией

В мировом рейтинге наш соперник занимает 84-е место, это на 13 позиций выше, чем дружина Виктора Гончаренко. 9 июня сборная Беларуси померится силами с командой Буркина-Фасо. Для наставника нашей сборной минские матчи станут первыми домашними играми у руля национальной команды.

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Для меня это тоже такая веха в тренерской карьере, потому что много разных матчей было, а вот именно на новом стадионе со своей родной сборной, это впервые. Это всегда очень приятно, дополнительные эмоции, какое-то волнение.

Мы можем технически находиться какое-то время в обороне, но думать в этом ключе нужно всегда вот так. То есть нет задачи, что забиваем и начинаем сдерживать, как-то по-другому играть. Понятно, что есть ситуации, когда надо очень хорошо обороняться, что здесь мы должны делать. Но думать о такой очень ключевой – не всегда.

Юрий Ковалев, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Мы разобрали их. Играют 4-4-2 в обороне очень компактно. Хорошо убегают в контратаке. Поэтому будет непросто. Это хороший соперник, который выше нас в рейтинге. Но мы отдадим все силы, чтобы порадовать болельщиков.