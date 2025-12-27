В Беларуси скорость мобильного интернета за будущую пятилетку вырастет в четыре раза
В Беларуси планируют существенно улучшить качество мобильного интернета. Напомним, в топ-10 приоритетных направлений и задач в экономике, обозначенных Президентом в Послании к белорусскому народу и парламенту на заседании ВНС, входит достижение технологического суверенитета и развитие национальной IT-индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исходя из этого, скорость передачи данных по итогам предстоящей пятилетки должна вырасти вчетверо в областных центрах и сельской местности и в семь раз в райцентрах. Такая цель обозначена в программе социально-экономического развития страны до 2030 года, принятой на Всебелорусском народном собрании.
Определены конкретные целевые показатели. Так, к концу пятилетия скорость передачи данных в Минске и областных центрах должна составить не менее 135 мегабит в секунду, в районных центрах, городах и поселках городского типа – 110, а на остальной территории страны – 30 мегабит в секунду. За несоблюдение этих стандартов операторов планируют привлекать к административной ответственности – соответствующие поправки в законодательство находятся на рассмотрении.
Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
Это встроенная система юридическая для того, чтобы у нас был полный инструментарий контролировать качество услуг. Не просто директивно доводить и упрашивать, а работать в единой упряжке, понимая, что у нас есть и методы воздействия в случае чего. Но, безусловно, мы работаем со всеми операторами мобильными, мы работаем в тесном взаимодействии. Они отлично понимают всю важность этого момента, они, мне кажется, ведут себя максимально ответственно. Я убежден, что вот этой совместной работой мы обязательно добьемся всех тех целей, которые перед нами ставят и общество, и Президент.
Запланированы и другие масштабные нововведения. В частности, будет внедрена централизованная информационная система здравоохранения. Она позволит медикам видеть всю историю болезней и результаты обследований пациента без использования бумажных носителей. Это также позволит в сложных случаях подключать к работе лучших отечественных специалистов и даже искусственный интеллект.