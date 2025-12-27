В Беларуси скорость мобильного интернета за будущую пятилетку вырастет в четыре раза

В Беларуси планируют существенно улучшить качество мобильного интернета. Напомним, в топ-10 приоритетных направлений и задач в экономике, обозначенных Президентом в Послании к белорусскому народу и парламенту на заседании ВНС, входит достижение технологического суверенитета и развитие национальной IT-индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исходя из этого, скорость передачи данных по итогам предстоящей пятилетки должна вырасти вчетверо в областных центрах и сельской местности и в семь раз в райцентрах. Такая цель обозначена в программе социально-экономического развития страны до 2030 года, принятой на Всебелорусском народном собрании. Определены конкретные целевые показатели. Так, к концу пятилетия скорость передачи данных в Минске и областных центрах должна составить не менее 135 мегабит в секунду, в районных центрах, городах и поселках городского типа – 110, а на остальной территории страны – 30 мегабит в секунду. За несоблюдение этих стандартов операторов планируют привлекать к административной ответственности – соответствующие поправки в законодательство находятся на рассмотрении.