«Почувствует каждый житель». Рассказываем, как будет проходить цифровизация Беларуси

Беларусь уверенно смотрит в будущее, стратегические ориентиры заданы. Утверждена программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Решение принято единогласно на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий приоритет, определенный программой социально-экономического развития, – создание качественной и удобной среды для жизни. Так, за пятилетку планируется построить 5 миллионов квадратных метров арендного жилья. Возводить его будут там, где планируется реализация крупных инвестпроектов.

«Думайте и не обижайтесь потом на государство». Лукашенко о распределении студентов.

Чтобы люди искали работу возле своего дома, а не наоборот. Что касается дорог – все артерии от райцентров к агрогородкам к 2030 году будут с усовершенствованным покрытием. Четвертый приоритет – рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация.

И мы хотим, чтобы государство не плелось в хвосте этих событий, а более интенсивно в этом направлении работало. Ну вот, молодой новый министр нам и расскажет, как будем двигаться дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы много говорим об IT-технологиях, о многих новациях. И вы, наверное, заметили, что недавно был назначен новый министр связи и информатизации. Был назначен Кирилл Борисович Залесский. Он как раз у нас из Парка высоких технологий.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

На самом деле цифровизация уже давно вплетена в нашу жизнь. В режиме онлайн мы платим коммунальные услуги, покупаем билеты, оформляем страховки и даже кредиты. Цифровизация – это не только экономика, но и безопасность.

60 тысяч камер и специальные алгоритмы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, созданной в уходящей пятилетке, позволяют оперативно раскрывать преступления, зачастую в течение нескольких минут. В проекте программы заложен следующий этап – курс на построение цифрового государства.

К примеру, сейчас внедряется централизованная информационная система здравоохранения. Человеку не нужно будет возить папки с анализами. Врач сразу увидит в системе всю историю болезни и результаты обследования. А к сложным случаям будем дистанционно подключать лучших специалистов из ведущих клиник.

Интеграция искусственного интеллекта в электронные медицинские карты подскажет врачам наиболее точные и оптимальные схемы лечения. Удобство госуслуг в электронном виде почувствует каждый житель Беларуси. Охватим все жизненные ситуации.

Родился ребенок – автоматически формируется свидетельство о рождении, пособие по уходу за ребенком, место в детском саду. Купили квартиру – сразу происходит в электронном виде ее госрегистрация, выдаются договоры на услуги ЖКХ, предлагается регистрация по месту жительства.

Такой же темп будет в цифровизации традиционных отраслей – точное земледелие, промышленные роботы, цифровые двойники предприятий. Принятие управленческих решений не на основе субъективных мнений и отчетов, а на основе большого массива данных.



Необходимые компетенции у нас есть. Благодаря принятым 20 лет назад решениям Президента в Беларуси с нуля создана мощная IT-отрасль. Сегодня Парк высоких технологий – это более 60 тысяч специалистов и 2 миллиарда долларов экспорта в год.