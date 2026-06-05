В Бишкеке стартует масштабный Белорусско-Кыргызский бизнес-форум

Белорусско-Кыргызский бизнес-форум, направленный на углубление прямых контактов между предпринимателями двух стран, сегодня, 5 июня, пройдет в Бишкеке. Участие в нем с нашей стороны примут около 40 руководителей компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа включает презентации, подписание соглашений и B2B-сессии, где для каждого белорусского участника планируется по два-три кыргызских партнера для обеспечения эффективности переговоров. Это послужит дальнейшему развитию торгово-экономических связей. За последние два года взаимный товарооборот между странами показал почти двукратный рост: со 117 миллионов долларов в 2023-м до 206 миллионов по итогам 2025 года.

На повестке дня – кооперация в промышленности, АПК и запуск совместных торговых площадок. Интерес обоюдный. Сейчас экономические отношения между странами показывают хорошую динамику, но есть нацеленность на еще более внушительные результаты. Бизнес-форум состоится в рамках официального визита премьер-министра Беларуси в Бишкек.