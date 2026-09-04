Новости по тегу #картошка

Традиционно фестиваль-ярмарку примет агрогородок Дещенка.
10% экспортируют в Россию и другие страны. Залог качества – контроль параметров работы машин на разных этапах производства.
Еще около 270 тысяч тонн клубней получат фермерские хозяйства.
В Дагестане даже предложили ежегодно устраивать День белорусских драников.
«Экспорт – это уже как бонус, а самое главное – мы обеспечиваем продовольственную безопасность».
«Урожайные все сорта», – отметил генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси.
«У человека 46 хромосом, у картофеля – 48».
Часть урожая пойдет на реализацию, часть – в хранилища, которые полностью готовы к приему второго хлеба.
Для этого посевы увеличили и следят, чтобы ни одна ветка не почернела раньше положенного.
Селекционный процесс состоит из трех этапов – подбор родительских пар, гибридизация и отбор. Создать сорт не просто. Может пройти 12-15 лет, а иногда и больше.
«Еще 40-50 лет назад картофель имел более универсальное назначение».
«У нас промониторено было больше 1800 объектов, а юридических лиц, которых мы привлекли – это где-то 170, чуть больше 170 субъектов, поэтому я бы не сказал, что это массовое нарушение, но они все равно выявляются».
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