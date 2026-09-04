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Новости по тегу #картошка

Чемпионат по поеданию драников и гастрошоу! «Бульбяны фэст» 5 сентября пройдет в Узденском районе
04 сентября 2026 14:30

Чемпионат по поеданию драников и гастрошоу! «Бульбяны фэст» 5 сентября пройдет в Узденском районе

Как делают белорусскую картошку фри? Побывали на единственном заводе-производителе в стране
30 августа 2026 17:04

Как делают белорусскую картошку фри? Побывали на единственном заводе-производителе в стране

675 тыс. тонн картофеля собрали в Беларуси в 2025-м – Минсельхозпрод
06 ноября 2025 13:39

675 тыс. тонн картофеля собрали в Беларуси в 2025-м – Минсельхозпрод

Какие сорта картофеля дарил Лукашенко коллегам в Китае и Дагестане? Вадим Маханько назвал три
05 октября 2025 07:38

Какие сорта картофеля дарил Лукашенко коллегам в Китае и Дагестане? Вадим Маханько назвал три

Белорусские семена доедут до Африки? Директор НПЦ по картофелеводству об урожайности, экспорте и технологиях
05 октября 2025 07:31

Белорусские семена доедут до Африки? Директор НПЦ по картофелеводству об урожайности, экспорте и технологиях

Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько
05 октября 2025 07:24

Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько

С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек – Маханько
05 октября 2025 07:18

С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек – Маханько

Второй хлеб в надёжных руках – в Пуховичском районе пройдена почти половина площадей с картофелем
30 сентября 2025 14:30

Второй хлеб в надёжных руках – в Пуховичском районе пройдена почти половина площадей с картофелем

Каким будет урожай картошки в этом году? Аграрии обещают, что хватит всем
03 августа 2025 17:08

Каким будет урожай картошки в этом году? Аграрии обещают, что хватит всем

Как создают новые сорта картофеля – спросили у специалиста
08 июля 2025 10:40

Как создают новые сорта картофеля – спросили у специалиста

50 тыс. сортов картошки существует в мире! Зачем так много? Поговорили с главой НПЦ по картофелеводству
03 июля 2025 16:13

50 тыс. сортов картошки существует в мире! Зачем так много? Поговорили с главой НПЦ по картофелеводству

За текущий год за нарушение ценового законодательства оштрафовали уже на 250 тысяч рублей – Вежновец
19 мая 2025 16:48

За текущий год за нарушение ценового законодательства оштрафовали уже на 250 тысяч рублей – Вежновец