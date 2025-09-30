Второй хлеб в надёжных руках – в Пуховичском районе пройдена почти половина площадей с картофелем

Только в хозяйстве «Дукора-Агро» Пуховичского района пройдена почти половина площадей с картофелем. На полях – десятки человек и спецтехника. Задача – убрать все в сжатые сроки. Часть урожая пойдет на реализацию, часть – в хранилища, которые полностью готовы к приему второго хлеба.

Ставку в Пуховичском районе делают на растениеводство. Эскпирементируют с культурами. Но есть те, которые возделывают из года в год. Например, картофель и хозяйство «Дукора-Агро» можно сказать «равно». Здесь давно и грамотно занимаются возделыванием второго хлеба.

Сейчас убрали почти половину площадей. В день копают свыше 700 тонн. Урожайность зависит от балльности земли: местами доходит до 450 центнеров с гектара. Выкопанный картофель отправляется на переработку, а еще в хранилище. В хозяйстве их два. В каждом вмещается порядка 17 тысяч тонн корнеплодов. При правильном свете и температурном режиме второй хлеб здесь может находиться долго, не теряя качественных характеристик.