Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А какие у нас в Беларуси самые популярные сорта? И самые урожайные?