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Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько

05 октября 2025 07:24
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
А какие у нас в Беларуси самые популярные сорта? И самые урожайные?

Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько-2

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси: 
Урожайные все сорта. Сравнивать их можно только в одинаковых условиях при одинаковой агротехнике на одном участке. А по популярности – это белорусские сорта «Скарб», «Бриз», «Манифест», «Першацвет», а также ряд сортов немецкой и голландской селекции.

Александр Осенко:
В Беларуси еще присутствует иностранная селекция? 

Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько-4

Вадим Маханько:
Обязательно. Во-первых, есть с чем сравнить. А есть ряд направлений в селекции, к которым мы только недавно приступили. Поэтому сделать качественные чипсы и очень качественный картофель фри пока из белорусских сортов не получается. Но все впереди.

«С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек» – Маханько.

# картошка # Сельское хозяйство # Урожай # Интервью # Вадим Маханько # Александр Осенко

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