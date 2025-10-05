Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А какие у нас в Беларуси самые популярные сорта? И самые урожайные?
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:
Урожайные все сорта. Сравнивать их можно только в одинаковых условиях при одинаковой агротехнике на одном участке. А по популярности – это белорусские сорта «Скарб», «Бриз», «Манифест», «Першацвет», а также ряд сортов немецкой и голландской селекции.
Александр Осенко:
В Беларуси еще присутствует иностранная селекция?
Вадим Маханько:
Обязательно. Во-первых, есть с чем сравнить. А есть ряд направлений в селекции, к которым мы только недавно приступили. Поэтому сделать качественные чипсы и очень качественный картофель фри пока из белорусских сортов не получается. Но все впереди.
«С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек» – Маханько.