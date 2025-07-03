50 тыс. сортов картошки существует в мире! Зачем так много? Поговорили с главой НПЦ по картофелеводству

Наша страна полностью обеспечивает себя продуктами питания и к тому же крупный экспортер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, республика входит в пятерку стран – поставщиков молочной и в двадцатку – мясной продукции. Наши товары знают в 117 государствах. Славятся и белорусские овощи, и, конечно, среди них картофель. Мы входим в двадцатку крупнейших производителей в мире второго хлеба и лидеры по объему полученного продукта на душу населения. Тему продолжим с гостем студии – Вадимом Маханько, генеральным директором Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Екатерина Забенько, СТВ:

Картофель тоже является символом независимости нашей страны, вторым хлебом и частью продовольственной безопасности. Сколько всего сортов существует на сегодня, в частности в Беларуси?

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

По миру, примерно 50 тысяч сортов. А в Беларуси зарегистрировано чуть больше 180 сортов. Еще 40-50 лет назад картофель имел более универсальное назначение. Из одного сорта мы варили, жарили драники, делали пюре, супы, получали крахмал, спирт. Лет 30 назад мы перешли на специализированное использование картофеля. Екатерина Забенько:

В последнее время много говорим об изменении климата. Как это влияет на сорта картофеля и на его производство?

Вадим Маханько:

С каждым годом производить картофель сложнее и сложнее. Ни один год по своим климатическим характеристикам не повторяется. К большому сожалению, каждый год появляются новые болезни, это усложняет работу всех картофелеводов. Картофель не любит жару, он любит умеренный климат. То есть 17-18 градусов для картофеля – это то, что нужно. Примерно так, как это было лет 50 назад. Но наш белорусский картофель выживает. Екатерина Забенько:

Какие виды картофельной продукции и полуфабрикатов сейчас наиболее востребованы на рынке?