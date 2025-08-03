Каким будет урожай картошки в этом году? Аграрии обещают, что хватит всем

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

Наваристый, сытный, ароматный. Суп «Тертюха» – необычное, но довольно простое в приготовлении первое блюдо белорусской кухни, главный ингредиент которого – картофель. Вот только, чтобы он появился на нашем столе, приложить нужно немало усилий.

Сорт «Миа». Видите, какая хорошая картошка?

Больше 300 гектаров под одну из самых любимых белорусами культур. С картофелем в этом крупном хозяйстве уже давно вышли на стабильную урожайность.

Андрей Скраблевич, агроном по защите растений сельскохозяйственного предприятия:

В прошлом 430 центнеров. Достаточно высокий, хороший уровень. В этом году, думаю, соберем не меньше. Главное, чтобы хорошо хранился. И здесь тоже все по технологии.

Виталий Сакович, инженер-технолог по хранению плодоовощной продукции сельскохозяйственного предприятия:

Это одно из многих хранилищ. Оно у нас предназначено для хранения картофеля объемом 3 000 тонн навалом. Подготовка к сезону уже прошла. Хранилище готово для загрузки урожая 2025 года. Картофелехранилище, конечно, оживет. Технологичность на уровне. Специальные датчики стоять будут повсюду. Система кондиционирования, словно погодный сторож, сама при необходимости открывает окна, сама поддерживает климат. Виталий Сакович:

В основном у нас хранится картофель навалом с системой воздушной циркуляции и поддержания климата.

Ну а пока картофель еще томится в поле, работа в хозяйстве на паузе не стоит. Зерновые, рапс тонус точно не теряют. Тем временем агроном хозяйства уже говорит о прогнозах на картофельное будущее. 500 центнеров с гектара – сложно, но можно. Опытный руководитель такое настроение поддерживает.

Александр Багель, директор сельскохозяйственного предприятия:

В прошлом году была хорошая урожайность картофеля, мы собрали где-то около 16 тысяч тонн. У нас достаточно объемный стабфонд, который мы храним до мая включительно. Если есть технология, то погода это так – может повлиять, но не настолько, чтобы уже караул кричать.

И, кстати, для богатого урожая нередко берут картофель наш, белорусской селекции. Тут ученые, можно сказать, преуспели. За всю историю существования специализированного НПЦ создано около 140 новых сортов. Да и в госреестре сегодня более 50 белорусской селекции. У каждого свой ценный комплекс. Хорошая урожайность, устойчивость к заболеваниям, запоминающийся вкус.

Юлия Гунько, заведующий отделом селекции картофеля РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

В каждом горшочке отдельный гибрид. И в дальнейшем из этого одного горшочка может получиться один новый сорт, из другого горшочка – другой.

Каждый новый сорт в буквальном смысле выхаживают, причем как минимум 10 лет. К тому же удовольствие это не из дешевых. Юлия Гунько:

Для создания нового сорта нужно высеять минимум 100 тысяч семян. Как правило, из этого количества мы можем что-то отобрать. То есть в течение 10 лет проводится отбор по определенным параметрам, и в дальнейшем передается сорт в ГСИ.

Но зато на столах белорусов «Бриз», «Скарб», «Манифест», «Вектор», «Першацвет», а новые «Лекар» и «Сапфир» совсем скоро придадут другой цвет знакомым блюдам. Попробовать белорусские новинки на вкус готовы в этом хозяйстве. Пусть не на четырех сотнях отведенных под картофель гектаров, но место уж точно найдется. Специализируются здесь как раз на белорусской селекции. Урожайность в этом сезоне ждут как минимум 350 центнеров с гектара. Технологии плюс должный уход.