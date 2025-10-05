Какие сорта картофеля дарил Лукашенко коллегам в Китае и Дагестане? Вадим Маханько назвал три
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какой сорт картофеля дарил наш Президент своим коллегам в рамках саммита ШОС, который был в Китае в этом году?
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:
Там было три сорта, которые Президент в этом году выращивал на своем участке. Это был ранний сорт «Першацвет», среднеранний сорт «Бриз» и среднеспелый сорт «Гарантия».
Александр Осенко:
А в Дагестан когда отвозил Президент, то же самое? Недавно праздник даже праздновали, драники белорусские делали.
Вадим Маханько:
Делали драники, и был такой девиз: а давайте каждый год 17 сентября делать по всему миру для всех белорусов День белорусских драников.
Александр Осенко:
Это будет очень символично, потому что 17 сентября у нас государственный праздник, День народного единства. И было бы неплохо, если бы по всему миру 17 сентября – День белорусского драника.
Вадим Маханько:
Звучит. И этот праздник в Дагестане получился прекрасным.
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