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Какие сорта картофеля дарил Лукашенко коллегам в Китае и Дагестане? Вадим Маханько назвал три

05 октября 2025 07:38
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Какой сорт картофеля дарил наш Президент своим коллегам в рамках саммита ШОС, который был в Китае в этом году?

Какие сорта картофеля дарил Лукашенко коллегам в Китае и Дагестане? Вадим Маханько назвал три-2

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси: 
Там было три сорта, которые Президент в этом году выращивал на своем участке. Это был ранний сорт «Першацвет», среднеранний сорт «Бриз» и среднеспелый сорт «Гарантия».

Александр Осенко:
А в Дагестан когда отвозил Президент, то же самое? Недавно праздник даже праздновали, драники белорусские делали.

Какие сорта картофеля дарил Лукашенко коллегам в Китае и Дагестане? Вадим Маханько назвал три-4

Вадим Маханько:
Делали драники, и был такой девиз: а давайте каждый год 17 сентября делать по всему миру для всех белорусов День белорусских драников.

Александр Осенко:
Это будет очень символично, потому что 17 сентября у нас государственный праздник, День народного единства. И было бы неплохо, если бы по всему миру 17 сентября – День белорусского драника.

Вадим Маханько:
Звучит. И этот праздник в Дагестане получился прекрасным.

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# картошка # Сельское хозяйство # Интервью # Александр Осенко # Вадим Маханько

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