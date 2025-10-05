Какие сорта картофеля дарил Лукашенко коллегам в Китае и Дагестане? Вадим Маханько назвал три

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какой сорт картофеля дарил наш Президент своим коллегам в рамках саммита ШОС, который был в Китае в этом году?

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

Там было три сорта, которые Президент в этом году выращивал на своем участке. Это был ранний сорт «Першацвет», среднеранний сорт «Бриз» и среднеспелый сорт «Гарантия». Александр Осенко:

А в Дагестан когда отвозил Президент, то же самое? Недавно праздник даже праздновали, драники белорусские делали.