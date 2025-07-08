Как создают новые сорта картофеля – спросили у специалиста

Наша любовь к картошке бесконечна. А как иначе? Бульба входит в невероятное число национальных блюд местной кухни. Начиная от драников, колдунов и заканчивая картофельной бабкой, и привычной жареной картошкой. Главное – выбрать правильный сорт, чтобы получить хороший урожай. Какими новинками могут сегодня похвастаться аграрии страны, нам расскажет наша гостья. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Александра Каштанова, ведущая:

Наша республика до сих пор является главной картофельной. Если это так, то какими силами нам это дается?

Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

До сих пор наша страна является картофельной державой, так как эта культура была и остается гарантом нашей продовольственной безопасности. Также этот овощ – неотъемлемая часть нашей традиционной культуры Беларуси. Александр Стасевич, ведущий:

Какие климатические условия способствуют хорошему картофельному урожаю? Юлия Гунько:

Если говорить про благоприятные погодные условия, то сейчас для выращивания картофеля они сосредоточены в Австралии. Если говорить про Беларусь, то в 70-80-х годах прошлого столетия условия были благоприятные. На данный момент средняя температура немножко повысилась на градус-полтора. Это привело к тому, что мы наблюдаем экстремальные условия в период выращивания – это засуха, заливные дожди. Это привело к тому, что появилось три десятка новых болезней на картофеле.

Александра Каштанова:

Если провести подсчет, сколько примерно картофеля в год съедает белорус? Наверняка это все рассчитывается. Сколько засеяно сейчас картофеля? Расскажите о работе, которая проводиться. Илья Нечаев, ведущий:

Есть ли у нас избытки? Юлия Гунько:

Вообще, Беларусь потребляет в год примерно 160 килограммов картофеля и картофелепроодуктов. Александра Каштанова:

Один человек? Юлия Гунько:

Да, по данным Министерства сельского хозяйства, что касается того, сколько мы выращиваем – в 2025 году увеличены площади на 3 тысячи гектаров. По данным Минсельхозпрода за прошлый год было получено 800 тысяч тонн картофеля. Для справки: примерно 90 тысяч тонн нужно белорусам на год. Еще около 50 в межсезонье. Все остальное мы реализовываем. Поэтому излишки мы реализовываем.