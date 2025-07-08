Как создают новые сорта картофеля – спросили у специалиста
Наша любовь к картошке бесконечна. А как иначе? Бульба входит в невероятное число национальных блюд местной кухни. Начиная от драников, колдунов и заканчивая картофельной бабкой, и привычной жареной картошкой. Главное – выбрать правильный сорт, чтобы получить хороший урожай. Какими новинками могут сегодня похвастаться аграрии страны, нам расскажет наша гостья.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству.
Александра Каштанова, ведущая:
Наша республика до сих пор является главной картофельной. Если это так, то какими силами нам это дается?
Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
До сих пор наша страна является картофельной державой, так как эта культура была и остается гарантом нашей продовольственной безопасности. Также этот овощ – неотъемлемая часть нашей традиционной культуры Беларуси.
Александр Стасевич, ведущий:
Какие климатические условия способствуют хорошему картофельному урожаю?
Юлия Гунько:
Если говорить про благоприятные погодные условия, то сейчас для выращивания картофеля они сосредоточены в Австралии. Если говорить про Беларусь, то в 70-80-х годах прошлого столетия условия были благоприятные. На данный момент средняя температура немножко повысилась на градус-полтора. Это привело к тому, что мы наблюдаем экстремальные условия в период выращивания – это засуха, заливные дожди. Это привело к тому, что появилось три десятка новых болезней на картофеле.
Александра Каштанова:
Если провести подсчет, сколько примерно картофеля в год съедает белорус? Наверняка это все рассчитывается. Сколько засеяно сейчас картофеля? Расскажите о работе, которая проводиться.
Илья Нечаев, ведущий:
Есть ли у нас избытки?
Юлия Гунько:
Вообще, Беларусь потребляет в год примерно 160 килограммов картофеля и картофелепроодуктов.
Александра Каштанова:
Один человек?
Юлия Гунько:
Да, по данным Министерства сельского хозяйства, что касается того, сколько мы выращиваем – в 2025 году увеличены площади на 3 тысячи гектаров. По данным Минсельхозпрода за прошлый год было получено 800 тысяч тонн картофеля. Для справки: примерно 90 тысяч тонн нужно белорусам на год. Еще около 50 в межсезонье. Все остальное мы реализовываем. Поэтому излишки мы реализовываем.
Александра Каштанова:
Как вообще проходит вот этот отбор? Как придумать картофель? Давайте назовем это вот так.
Юлия Гунько:
Вообще, селекционный процесс состоит из трех основных этапов – это подбор родительских пар, гибридизация и, собственно, отбор. Что такое подбор родительских пар? Нам нужно понимать, для каких целей в дальнейшем пойдет сорт. То есть, если это сорт пригодный для промышленной переработки, то родительские формы подбираются с тем расчетом, что в дальнейшем, чтобы отбор производить именно в том направлении. Если сорт, который мы создаем, должен быть ранней группы для получения товарной продукции в ранние летние сроки, то значит, родители тоже подбираются соответственно. Затем производится гибридизация в защищенном грунте, то есть в теплицах. Затем уже высеваются семена, из семян получаются клубешки маленькие. Затем в полевых условиях уже проводится дальнейший отбор. Вообще, создать сорт не так-то просто. Может пройти 12-15 лет, иногда и больше для создания одного сорта картофеля.
Подробности в видео.