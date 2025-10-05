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С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек – Маханько

05 октября 2025 07:18
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько.

С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек – Маханько-2

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси: 
На создание нового сорта уходит 12 лет. С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек. У человека 46 хромосом, у картофеля – 48. Генетический код человека расшифровали лет 20 назад, картофеля завершили в основном лет 10 назад.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Но это как космос.

Вадим Маханько:
Это космос, это одно. А другое то, что картофель, любой другой сорт, который выращивается практически по всему миру, кроме Антарктиды, – это один ботанический вид. А в мире существует больше 200 видов картофеля.

С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек – Маханько-4

Александр Осенко:
А сколько у нас в Беларуси?

Вадим Маханько:
Один, не считая коллекции дикого и примитивного картофеля, который есть в нашем научно-практическом центре. Там собран картофель из центров его происхождения, Центральная и Южная Америка.

Представьте, что есть дикие виды, которые не поражаются фитофторозом, одной из самых страшных болезней для картофеля. Картофель, который идет на переработку на крахмал, в нем должно содержаться не менее 15 %. Наши сорта в хороший год, специальные сорта для производства крахмала, дают 20-24 % крахмала. А в диких видах может быть 36 % крахмала.

Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько.

# Сельское хозяйство # картошка # Интервью # Вадим Маханько # Александр Осенко

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