С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек – Маханько

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько.

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

На создание нового сорта уходит 12 лет. С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек. У человека 46 хромосом, у картофеля – 48. Генетический код человека расшифровали лет 20 назад, картофеля завершили в основном лет 10 назад.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Но это как космос.

Вадим Маханько:

Это космос, это одно. А другое то, что картофель, любой другой сорт, который выращивается практически по всему миру, кроме Антарктиды, – это один ботанический вид. А в мире существует больше 200 видов картофеля.