Белорусские семена доедут до Африки? Директор НПЦ по картофелеводству об урожайности, экспорте и технологиях
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы на нашем сельском хозяйстве имеем хороший экспорт. Мы продаем наш картофель, наши овощи. Поэтому это хорошее подспорье для нашего бюджета.
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:
Экспорт – это уже как бонус, а самое главное – мы обеспечиваем продовольственную безопасность.
Александр Осенко:
А какая у нас максимальная урожайность картофеля?
Вадим Маханько:
Если говорить на экспериментальных участках, это тысяча центнеров. А несколько лет подряд в Толочине, на нашем консервном заводе, на площади 1000 гектаров мы получали урожайность 450-550 центнеров. Сейчас есть очень крупные фермерские хозяйства, частные, они тоже получают на площади свыше тысячи гектаров свыше 500 центнеров с гектара.
Александр Осенко:
Они вкладываются в технологию?
Вадим Маханько:
Если брать формулу урожайности, то она из трех составляющих: сорт, семена, технология.
Александр Осенко:
Семена за вами.
Вадим Маханько:
Иногда и технология за нами, нужно подсказать, что и как использовать, в какую фазу использовать. И обработка почвы. Причем, если представить, что технология – это как учебник – нет. К каждой агрооперации надо подходить очень творчески. Но самое главное, всегда основа технологии – это технолог, специалист. Искусственный интеллект этого не сделает. Кроме хорошего специалиста, это никто не сможет сделать.
Александр Осенко:
Где таких специалистов учат?
Вадим Маханько:
И раньше учили, и теперь учат в Белорусской государственной сельхозакадемии.
Александр Осенко:
На экспорт семена свои продаем?
Вадим Маханько:
В ограниченных количествах да. В основном остаются наши семена в стране, но в Российскую Федерацию идут, Узбекистан, Казахстан. Надеемся на то, что белорусский картофель, который хорошо себя зарекомендовал в Африке, доедет в этом году до Африки.
Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько.