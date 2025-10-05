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Белорусские семена доедут до Африки? Директор НПЦ по картофелеводству об урожайности, экспорте и технологиях

05 октября 2025 07:31
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Мы на нашем сельском хозяйстве имеем хороший экспорт. Мы продаем наш картофель, наши овощи. Поэтому это хорошее подспорье для нашего бюджета.

Белорусские семена доедут до Африки? Директор НПЦ по картофелеводству об урожайности, экспорте и технологиях-2

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси: 
Экспорт – это уже как бонус, а самое главное – мы обеспечиваем продовольственную безопасность. 

Александр Осенко:
А какая у нас максимальная урожайность картофеля? 

Вадим Маханько:
Если говорить на экспериментальных участках, это тысяча центнеров. А несколько лет подряд в Толочине, на нашем консервном заводе, на площади 1000 гектаров мы получали урожайность 450-550 центнеров. Сейчас есть очень крупные фермерские хозяйства, частные, они тоже получают на площади свыше тысячи гектаров свыше 500 центнеров с гектара. 

Белорусские семена доедут до Африки? Директор НПЦ по картофелеводству об урожайности, экспорте и технологиях-4

Александр Осенко:
Они вкладываются в технологию?

Вадим Маханько:
Если брать формулу урожайности, то она из трех составляющих: сорт, семена, технология. 

Александр Осенко:
Семена за вами. 

Вадим Маханько:
Иногда и технология за нами, нужно подсказать, что и как использовать, в какую фазу использовать. И обработка почвы. Причем, если представить, что технология – это как учебник – нет. К каждой агрооперации надо подходить очень творчески. Но самое главное, всегда основа технологии – это технолог, специалист. Искусственный интеллект этого не сделает. Кроме хорошего специалиста, это никто не сможет сделать. 

Белорусские семена доедут до Африки? Директор НПЦ по картофелеводству об урожайности, экспорте и технологиях-6

Александр Осенко:
Где таких специалистов учат? 

Вадим Маханько:
И раньше учили, и теперь учат в Белорусской государственной сельхозакадемии. 

Александр Осенко:
На экспорт семена свои продаем?

Вадим Маханько:
В ограниченных количествах да. В основном остаются наши семена в стране, но в Российскую Федерацию идут, Узбекистан, Казахстан. Надеемся на то, что белорусский картофель, который хорошо себя зарекомендовал в Африке, доедет в этом году до Африки. 

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# Интервью # Экспорт # Сельское хозяйство # картошка # Вадим Маханько # Александр Осенко

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