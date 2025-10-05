Белорусские семена доедут до Африки? Директор НПЦ по картофелеводству об урожайности, экспорте и технологиях

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы на нашем сельском хозяйстве имеем хороший экспорт. Мы продаем наш картофель, наши овощи. Поэтому это хорошее подспорье для нашего бюджета.

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

Экспорт – это уже как бонус, а самое главное – мы обеспечиваем продовольственную безопасность. Александр Осенко:

А какая у нас максимальная урожайность картофеля? Вадим Маханько:

Если говорить на экспериментальных участках, это тысяча центнеров. А несколько лет подряд в Толочине, на нашем консервном заводе, на площади 1000 гектаров мы получали урожайность 450-550 центнеров. Сейчас есть очень крупные фермерские хозяйства, частные, они тоже получают на площади свыше тысячи гектаров свыше 500 центнеров с гектара.

Александр Осенко:

Они вкладываются в технологию? Вадим Маханько:

Если брать формулу урожайности, то она из трех составляющих: сорт, семена, технология. Александр Осенко:

Семена за вами. Вадим Маханько:

Иногда и технология за нами, нужно подсказать, что и как использовать, в какую фазу использовать. И обработка почвы. Причем, если представить, что технология – это как учебник – нет. К каждой агрооперации надо подходить очень творчески. Но самое главное, всегда основа технологии – это технолог, специалист. Искусственный интеллект этого не сделает. Кроме хорошего специалиста, это никто не сможет сделать.