Бульба-рейд по магазинам! В Беларуси есть запас картошки? Узнали

На неделе проверки коснулись и магазинов. Люди жаловались на качество картошки. Для белорусов это не просто овощ. Второй хлеб! Комитет госконтроля по такому поводу даже открыл отдельную телефонную линию, где принимал жалобы и наводки для тех самых проверок, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Что же на самом деле происходит с картофелем – узнаем из нашего бульба-рейда.

Уже третий по счету магазин. Я думала, приеду в «Гиппо», в большой магазин, и смогу себе купить картошку. Я вам сейчас покажу эту картошку. Я вообще не понимаю, у нас в Беларуси что, проблемы с картофелем случились? Вы серьезно? Посмотрите, какой у нас продается картофель. Зеленый, червивый, гнилой. И вообще, вы серьезно?

Внимание, розыск! В Беларуси пропал картофель. Звучит как анекдот, только покупателям совсем не смешно. Соцсети завалены постами с видео жалких остатков, которые на овощ этот и вовсе не похожи. Так что же это? Искусственный ажиотаж или реальная проблема? Чтобы оценить масштабы картофельного бунта, мы сами отправились в бульба-рейд. И вот результат. Шесть магазинов, четыре вида картошки в одном, в остальных пусто.

Слушайте, вы знаете что, это стыд и позор. Это же я вообще не понимаю. Еще и рубль. Ну свинячья картошка, свиньям и то лучше давали.

Мы купили по клубню в каждом магазине и отнесли туда, где выращивают картофель от пробирки до суперэлиты – на Дашковскую опытную сельскохозяйственную станцию. Петр Кукшинов судьбу овоща читает по внешним признакам. Один рос в сорняках, другой пострадал при уборке, третий неправильно хранили. И если еще первый отборочный тур по калибру прошел весь картофельный сет, то экзамен по другим параметрам завалили три из пяти образцов.

Петр Кукшинов, заместитель директора по производству Могилевской опытной станции НАН Беларуси:

Клубни картофеля должны быть чистыми, выровненными, свежими, без видимых механических повреждений. Там есть допуски на механическое повреждение или треснутое – от 0,4 мм до 1 см. А ведь попасть на витрину суждено далеко не каждому клубню. Продовольственный картофель должен соответствовать государственному стандарту качества. Документ, который регламентирует его параметры, занимает несколько страниц. Здесь прописано все: от окружности до возможного процента загрязнений.

На неделе пожаловаться на отсутствие картофеля в магазинах и его качество белорусы могли по телефону. Госконтроль запустил горячую линию, как итог: несколько десятков звонков – 80 % из Минска. Претензии покупателей в основном качеству. Народные возмущения вынудили представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли, а также Госстандарт выдвинуться в рейд. Вместе с ними и мы. Первый магазин по интернет-наводке. Сами проверяющие говорят: лично такую бы на домашние гастронужды и не взяли бы. Картофель хоть едва ли больше гороха, но вид вполне презентабельный. Вооружившись линейкой, проверяем границы товарной нормы. А это диаметр – не менее 3,5 см.

Стоит заметить, для объективности контроля ни одна из торговых сетей о нашем внезапном визите предупреждена не была. В следующем супермаркете тоже картофель впечатляет своей презентабельностью. В целом за март представители одноименной аббревиатуры ведомства провели более тысячи бульба-срезов по всей стране. И порядка 80 магазинов картофельный зачет не сдали. Должны теперь исправиться. Меняем локацию. В этом овощном прилавке картофель мелковат, но сразу расфасован в сетки. Зато цена приятная: 1 рубль 10 копеек. Ирина Мурончик уже 30 лет в деле. За это время и не припомнит, чтоб картофель по весне был в особом фокусе. В целом по итогам нашей проверки состояние картофеля удовлетворительное.