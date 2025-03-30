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Бульба-рейд по магазинам! В Беларуси есть запас картошки? Узнали

30 марта 2025 17:25
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На неделе проверки коснулись и магазинов. Люди жаловались на качество картошки. Для белорусов это не просто овощ. Второй хлеб! Комитет госконтроля по такому поводу даже открыл отдельную телефонную линию, где принимал жалобы и наводки для тех самых проверок, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Что же на самом деле происходит с картофелем – узнаем из нашего бульба-рейда. 

Бульба-рейд по магазинам! В Беларуси есть запас картошки? Узнали-2

Уже третий по счету магазин. Я думала, приеду в «Гиппо», в большой магазин, и смогу себе купить картошку. Я вам сейчас покажу эту картошку. Я вообще не понимаю, у нас в Беларуси что, проблемы с картофелем случились? Вы серьезно? Посмотрите, какой у нас продается картофель. Зеленый, червивый, гнилой. И вообще, вы серьезно? 

Бульба-рейд по магазинам! В Беларуси есть запас картошки? Узнали-4

Внимание, розыск! В Беларуси пропал картофель. Звучит как анекдот, только покупателям совсем не смешно. Соцсети завалены постами с видео жалких остатков, которые на овощ этот и вовсе не похожи. Так что же это? Искусственный ажиотаж или реальная проблема? Чтобы оценить масштабы картофельного бунта, мы сами отправились в бульба-рейд. И вот результат. Шесть магазинов, четыре вида картошки в одном, в остальных пусто. 

Бульба-рейд по магазинам! В Беларуси есть запас картошки? Узнали-6

Слушайте, вы знаете что, это стыд и позор. Это же я вообще не понимаю. Еще и рубль. Ну свинячья картошка, свиньям и то лучше давали. 

Бульба-рейд по магазинам! В Беларуси есть запас картошки? Узнали-8

Мы купили по клубню в каждом магазине и отнесли туда, где выращивают картофель от пробирки до суперэлиты – на Дашковскую опытную сельскохозяйственную станцию. Петр Кукшинов судьбу овоща читает по внешним признакам. Один рос в сорняках, другой пострадал при уборке, третий неправильно хранили. И если еще первый отборочный тур по калибру прошел весь картофельный сет, то экзамен по другим параметрам завалили три из пяти образцов.

Бульба-рейд по магазинам! В Беларуси есть запас картошки? Узнали-10

Петр Кукшинов, заместитель директора по производству Могилевской опытной станции НАН Беларуси: 
Клубни картофеля должны быть чистыми, выровненными, свежими, без видимых механических повреждений. Там есть допуски на механическое повреждение или треснутое – от 0,4 мм до 1 см. 

А ведь попасть на витрину суждено далеко не каждому клубню. Продовольственный картофель должен соответствовать государственному стандарту качества. Документ, который регламентирует его параметры, занимает несколько страниц. Здесь прописано все: от окружности до возможного процента загрязнений. 

Бульба-рейд по магазинам! В Беларуси есть запас картошки? Узнали-12

На неделе пожаловаться на отсутствие картофеля в магазинах и его качество белорусы могли по телефону. Госконтроль запустил горячую линию, как итог: несколько десятков звонков – 80 % из Минска. Претензии покупателей в основном качеству. Народные возмущения вынудили представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли, а также Госстандарт выдвинуться в рейд. Вместе с ними и мы. Первый магазин по интернет-наводке. 

Сами проверяющие говорят: лично такую бы на домашние гастронужды и не взяли бы. Картофель хоть едва ли больше гороха, но вид вполне презентабельный. Вооружившись линейкой, проверяем границы товарной нормы. А это диаметр – не менее 3,5 см. 

Бульба-рейд по магазинам! В Беларуси есть запас картошки? Узнали-14

Стоит заметить, для объективности контроля ни одна из торговых сетей о нашем внезапном визите предупреждена не была. В следующем супермаркете тоже картофель впечатляет своей презентабельностью. В целом за март представители одноименной аббревиатуры ведомства провели более тысячи бульба-срезов по всей стране. И порядка 80 магазинов картофельный зачет не сдали. Должны теперь исправиться. Меняем локацию. В этом овощном прилавке картофель мелковат, но сразу расфасован в сетки. Зато цена приятная: 1 рубль 10 копеек. 

Ирина Мурончик уже 30 лет в деле. За это время и не припомнит, чтоб картофель по весне был в особом фокусе. В целом по итогам нашей проверки состояние картофеля удовлетворительное. 

Бульба-рейд по магазинам! В Беларуси есть запас картошки? Узнали-16

Ирина Мурончик, начальник отдела координации контрольной деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
У нас же сегодня в хранилищах имеется более 17 тысяч тонн картофеля, и его хватит до конца межсезонного периода. Поэтому сказать, что проблема, нет. Да, качество где-то хромает. В один из мартовских дней «Евроопт» в ходе приемки 20 тонн получал от одного из производителей, 76 % из партии было повреждено проволочником. 

Подробности в видео.

# Продукты питания # картошка

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