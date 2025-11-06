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675 тыс. тонн картофеля собрали в Беларуси в 2025-м – Минсельхозпрод

06 ноября 2025 13:39
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Внутренний рынок обеспечен с избытком. В Минсельхозпроде рассказали об урожае картофеля в Беларуси. Его уборка в крупнотоварных хозяйствах завершена полностью – собрано 675 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

675 тыс. тонн картофеля собрали в Беларуси в 2025-м – Минсельхозпрод-2

Еще около 270 тысяч тонн клубней получат фермерские хозяйства. Все регионы перевыполнили планы и накопали картофеля больше, чем в 2024 году. До 15 ноября в стабилизационные фонды будет заложено почти 59 тысяч тонн картофеля.

675 тыс. тонн картофеля собрали в Беларуси в 2025-м – Минсельхозпрод-4

Таковы потребностей торговых сетей, учреждений социальной сферы: школы больниц и детских садов. В целом запасов на зиму более чем достаточно для переработки и поставок на экспорт.

# Урожай # картошка # Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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