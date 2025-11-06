675 тыс. тонн картофеля собрали в Беларуси в 2025-м – Минсельхозпрод

Внутренний рынок обеспечен с избытком. В Минсельхозпроде рассказали об урожае картофеля в Беларуси. Его уборка в крупнотоварных хозяйствах завершена полностью – собрано 675 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще около 270 тысяч тонн клубней получат фермерские хозяйства. Все регионы перевыполнили планы и накопали картофеля больше, чем в 2024 году. До 15 ноября в стабилизационные фонды будет заложено почти 59 тысяч тонн картофеля.