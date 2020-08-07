Белорусский картофель с цветной мякотью и с высоким содержанием антиоксидантов. Чем он может быть полезен

Анастасия Макеева, корреспондент:

С XVIII века, когда картофель стал для нас вторым хлебом, традиции не меняются. Белорусы больше всех съедают аппетитных драников и влюбили в них весь мир. К слову, имидж бульбяного края поддерживают не только кафе, но и ученые. К ним и отправимся на разведку.

51 сорт в республиканском реестре – это вам не шутки, причем все белорусской селекции. Стабильный и качественный урожай начинается в лаборатории. За многие годы удалось вывести топовую линейку: «Бриз», «Скарб», «Манифест», «Явар», «Уладар», «Журавинка» в почете как у нас, так и за рубежом. Но на этом наши умы не останавливаются и обогащают наш бренд.

Людмила Козлова, заведующая лабораторией биохимической оценки и агрохиманализа РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

Именно благодаря своим непревзойденным вкусовым качествам наш белорусский картофель популярен во всем мире, и это общепризнано. Здесь у нас размещается коллекция диких культурных видов картофеля, которые являются научным объектом составляющим национальное достояние Республики Беларусь. Мы берем из этой коллекции родителей с уже известными качественными показателями этих признаков и создаем новые сорта картофеля.

Оксана Незаконова, ученый секретарь РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

Современная белорусская селекция картофеля не стоит на месте и наряду с такими традиционными направлениями – это высокая урожайность более 60 тонн на гектар, устойчивость к основным патогенам и вредителям. Она направлена на создание сортов с высокой питательной ценностью, антиоксидантной способностью. В 20-м году включен в реестр новый сорт «Рубин» – пригоден для переработки на хрустящий картофель, сухое картофельное пюре, гарнирный картофель, а также пригоден для вакуумирования.

Среди новинок «Першацвет», «Юлия», «Мастак». К слову, чтобы вывести в свет один сорт, ученым нужно ни много ни мало от 12 до 15 лет. Вот и сейчас решается судьба очередной картофельной пятерки. И если в советские времена в моде была белая мякоть, сейчас белорусы, как и во всем мире, предпочитают желтую. Но наши изобретатели пошли дальше.

Людмила Козлова:

Мы создаем сорта, у которых фиолетовая кожура и фиолетовая мякоть. Вот у нас сейчас в разработке первый белорусский сорт картофеля с цветной мякотью и с высоким содержанием антиоксидантов, которые являются веществами, которые препятствуют старению, улучшают зрение и вообще улучшают здоровье человека.

Многие диетологи молятся на картофель. В 100 г варенки всего 82 ккал. Это отличный источник энергии, углеводов, суточная норма витамина С, а еще запас калия, кремния, кобальта, хрома. По составу аминокислот он схож с белком женского молока. И если вас смущает крахмал, знайте, что на 90% он переваривается в организме. Полезнее всего запекать в кожуре, готовить в мультиварке, миксовать с овощами и зеленью. Чтобы определиться с фаворитом, лучше посадите несколько сортов и свой вкус точно найдете.

Людмила Козлова:

Для тех, кто любит более разваристый картофель, использует его для приготовления пюре, нужно выбирать сорта с высоким содержанием крахмала, такие как «Рубин», «Журавинка». Если вы любите картофель жарить, то вам лучше выбирать такие сорта, как «Бриз», «Скарб», которые держат столбики и не развариваются при варке. Если вы выбираете картофель для запекания, то это будут более ранние сорта картофеля, такие как «Юлия» или «Першацвет».