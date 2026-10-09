Новости по тегу #Извержение вулкана

Столб пепла поднялся на высоту четырех километров.
В Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Семеру.
Фуэго – один из самых активных вулканов страны. В 2018 году его извержение унесло жизни около 200 человек.
Семеру – четвертый по высоте вулкан в Индонезии и самая высокая вершина на острове Ява.
Лава и раскаленные газы поднимаются на десятки метров, освещая ночное небо. Власти закрыли доступ к опасным районам и призывают туристов и местных жителей соблюдать меры безопасности.
К счастью, извержение локализовано в пределах вулкана и не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов.
Власти Сицилии усилили контроль за безопасностью у подножия вулкана. Людям запрещено приближаться к потокам лавы.
Кратер Крашенинникова начал извергать лаву, выбрасывая шестикилометровые столбы пепла.
Магма пробила земную кору, открыв расщелину длиной от 700 до 1 000 метров.
Уровень тревоги из-за извержения повышен до максимального, а зона опасности расширена до 8 километров от кратера.
Это один из самых активных вулканов в мире, он непрерывно извергается на Большом острове Гавайев уже более 30 лет. Яркое зрелище привлекает множество туристов.
Власти объявили повышенный уровень опасности. Около 10 тысяч жителей четырех городов вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах.
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