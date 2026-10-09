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Новости по тегу #Извержение вулкана

Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил столб пепла
09 октября 2026 07:22

Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил столб пепла

Извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии
06 сентября 2026 14:24

Извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии

В Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго проходит массовая эвакуация
06 августа 2026 06:29

В Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго проходит массовая эвакуация

В Индонезии зафиксировали 6 новых извержений вулкана Семеру
25 мая 2026 08:36

В Индонезии зафиксировали 6 новых извержений вулкана Семеру

На Гавайях вновь активизировался вулкан Килауэа
26 ноября 2025 07:27

На Гавайях вновь активизировался вулкан Килауэа

Гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на высоту 30 метров
18 октября 2025 11:19

Гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на высоту 30 метров

На острове Сицилия произошло новое извержение самого активного вулкана планеты Этна
27 августа 2025 07:14

На острове Сицилия произошло новое извержение самого активного вулкана планеты Этна

Мощнейшее за последние 70 лет землетрясение разбудило спящие вулканы Камчатки
05 августа 2025 06:59

Мощнейшее за последние 70 лет землетрясение разбудило спящие вулканы Камчатки

В Исландии объявлена массовая эвакуация из-за нового извержения вулкана
17 июля 2025 06:23

В Исландии объявлена массовая эвакуация из-за нового извержения вулкана

В Индонезии началось мощное извержение вулкана
18 июня 2025 11:00

В Индонезии началось мощное извержение вулкана

Вулкан на Гавайях устроил огненное шоу – высота фонтана достигла 100 метров
12 июня 2025 08:23

Вулкан на Гавайях устроил огненное шоу – высота фонтана достигла 100 метров

Массовая эвакуация началась в Гватемале из-за активности вулкана Фуэго
06 июня 2025 08:47

Массовая эвакуация началась в Гватемале из-за активности вулкана Фуэго