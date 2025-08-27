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На острове Сицилия произошло новое извержение самого активного вулкана планеты Этна

27 августа 2025 07:14
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На острове Сицилия произошло новое извержение самого активного вулкана планеты Этна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Сицилия произошло новое извержение самого активного вулкана планеты Этна-2

Итальянский институт геофизики сообщил о мощных выбросах пепла из кратеров на вершине вулкана. Для авиации была введена наивысшая степень опасности. Пассажирам советуют быть готовыми к задержкам или отмене рейсов. Тем временем власти Сицилии усилили контроль за безопасностью у подножия вулкана. Людям запрещено приближаться к потокам лавы. 

# Извержение вулкана

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