На острове Сицилия произошло новое извержение самого активного вулкана планеты Этна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянский институт геофизики сообщил о мощных выбросах пепла из кратеров на вершине вулкана. Для авиации была введена наивысшая степень опасности. Пассажирам советуют быть готовыми к задержкам или отмене рейсов. Тем временем власти Сицилии усилили контроль за безопасностью у подножия вулкана. Людям запрещено приближаться к потокам лавы.