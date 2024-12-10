Около 100 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах из-за извержения вулкана. Столб раскаленного газа и пепла поднялся на три километра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 100 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах из-за извержения вулкана. Столб раскаленного газа и пепла поднялся на три километра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти закрыли школы и ввели комендантский час. Из-за плохой видимости перекрыли несколько дорог. Жители получили предписание срочно покинуть районы в радиусе шести километров. Сейсмологи предупреждают, что в ближайшие часы извержение может усилиться.