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Около 100 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах из-за извержения вулкана

10 декабря 2024 07:54
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Около 100 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах из-за извержения вулкана. Столб раскаленного газа и пепла поднялся на три километра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 100 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах из-за извержения вулкана-2

Власти закрыли школы и ввели комендантский час. Из-за плохой видимости перекрыли несколько дорог. Жители получили предписание срочно покинуть районы в радиусе шести километров. Сейсмологи предупреждают, что в ближайшие часы извержение может усилиться.

# Извержение вулкана

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