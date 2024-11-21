В Исландии из-за извержения вулкана объявлена эвакуация населения

В Исландии введено чрезвычайное положение из-за начавшегося там извержения вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях безопасности объявлена эвакуация десятков тысяч жителей города Гриндавик, который находится в опасной зоне. В августе этого года потоки лавы уничтожили там десятки домов и несколько дорог. Сейчас в зоне бедствия образовался разлом длиной в 5 километров, из которого начала вытекать магма.

Опасность представляют и облака раскаленных ядовитых газов, которые в любой момент могут изменить направление и накрыть сотни километров острова.