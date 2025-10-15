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Шевченко: саммит в Шарм-эль-Шейхе – это саммит глобальной войны

15 октября 2025 19:50
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях российский журналист, политик Максим Шевченко. Обсудим самые актуальные темы.

Шевченко: саммит в Шарм-эль-Шейхе – это саммит глобальной войны -2

Максим Шевченко, российский журналист, политик:
Саммит в Шарм-эль-Шейхе – это саммит глобальной войны. Саммит, который показывает: это наше, а там уже ваше. Но это не значит, что они оставят нам наше за нами. Они будут давить на Беларусь или воздействовать на Беларусь мягкими обещаниями. Но, слава богу, мудрость Александра Григорьевича, его опыт политический, человеческий не позволяют нам сомневаться, что он видит подлинную природу тех, кто сейчас обхаживает Беларусь, Уиткоффа, Трампа и так далее, всего американского империализма. 

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# Международная политика # Максим Шевченко # Григорий Азаренок

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