Вулкан на Гавайях устроил огненное шоу – высота фонтана достигла 100 метров

Вулкан на Гавайях устроил огненное шоу, извергая лаву высоко в воздух. Высота фонтана достигла 100 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местной геологической службы, большинство извержений длится примерно сутки или меньше. Это один из самых активных вулканов в мире, он непрерывно извергается на Большом острове Гавайев уже более 30 лет. Яркое зрелище привлекает множество туристов.