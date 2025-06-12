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Вулкан на Гавайях устроил огненное шоу – высота фонтана достигла 100 метров

12 июня 2025 08:23
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Вулкан на Гавайях устроил огненное шоу, извергая лаву высоко в воздух. Высота фонтана достигла 100 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулкан на Гавайях устроил огненное шоу – высота фонтана достигла 100 метров-2

По данным местной геологической службы, большинство извержений длится примерно сутки или меньше. Это один из самых активных вулканов в мире, он непрерывно извергается на Большом острове Гавайев уже более 30 лет. Яркое зрелище привлекает множество туристов.

# Природные явления # Извержение вулкана

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