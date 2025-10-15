Италия столкнулась с рекордным уровнем бедности: почти 6 миллионов человек оказались на грани выживания. По данным Национального института статистики, они не имеют возможности удовлетворить базовые потребности в еде, одежде и жилье – это максимальный показатель с 2014 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более двух миллионов семей ежедневно борются за выживание, лишенные доступа к элементарным вещам, при этом особенно остро проблема стоит среди иммигрантов, более трети которых живут за чертой бедности. Хотя общий уровень бедности почти не изменился по сравнению с 2024 годом, многие итальянцы ощущают ситуацию как кризисную, сравнимую с периодом пандемии. Однако внутренние проблемы не являются приоритетом для итальянских властей, которые заявляют о необходимости направлять как можно больше средств на поддержку киевского режима, а не собственных граждан.