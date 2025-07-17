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В Исландии объявлена массовая эвакуация из-за нового извержения вулкана

17 июля 2025 06:23
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В Исландии объявлена массовая эвакуация из-за нового извержения вулкана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии объявлена массовая эвакуация из-за нового извержения вулкана-3

Магма пробила земную кору, открыв расщелину длиной от 700 до 1 000 метров. Из нее вытекают потоки раскаленной лавы. Власти срочно перемещают туристов и местных жителей. Находившийся ближе всего к вулкану город Гриндавик люди покинули еще накануне. Извержение пока не повлияло на авиасообщение. Самолеты вылетают как из местного аэропорта, так и из столицы Рейкьявика.

# Извержение вулкана

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