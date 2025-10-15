Белорусы завоевали 7 медалей в первый день Кубка сильнейших по велоспорту

В первый соревновательный день турнира по велоспорту на треке Кубок сильнейших спортсменов, который стартовал в Минске, белорусы завоевали семь наград, из них три наивысшей пробы. Львиная доля золота на счету наших девушек, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В женской командной гонке преследования лучшими стали представительницы национальной команды Беларуси, которую усиливает лидер сборной титулованная Анна Терех. Отечественный квартет финишировал с рекордом трека. Сейчас он равен 4 минутам 22 секундам и 5 сотым. Девчата обошли своих российских соперниц, опередив их более чем на круг. Бронза также на счету хозяек, ее завоевала дружина РЦОП.

Татьяна Шаракова, старший тренер национальной команды по велоспорту:

У нас есть с кем выступать. Молодежь подросла, за это время мы не потеряли. Могу отметить, что есть боевое настроение у многих спортсменок. Это меня радует. Готовимся, конечно же, на следующий год. Следующий год обещает быть захватывающим, если все пойдет по плану. И участие в чемпионате Европы, который принесет нам очки, и потом уже отбор на этапы Кубка мира. Хотелось бы попасть все-таки уже на чемпионат мира, поэтому мы будем плотно работать.

В мужской командной гонке первой финишировала также белорусская национальная команда. Во второй дисциплине, командном спринте вновь не было равных нашим девчатам, а вот парни взяли серебро.