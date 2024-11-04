Прямой эфир

Как минимум 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

04 ноября 2024 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как минимум 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии. Гора пробудилась ночью, выбросила столб пепла на высоту двух километров, который засыпал землю в радиусе 10 километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии-2

Потоки лавы уничтожили одну деревню и католический монастырь. Еще из семи населенных пунктов поступают сведения о десятках разрушенных домов. По сообщению властей, в зоне бедствия оказались более 10 тысяч человек, многие из них в панике покидают дома. Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявило, что продолжает изучать масштабы разрушений. Данные постоянно обновляются.

# Новости Индонезии # Извержение вулкана

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле заявили о разрыве сотрудничества с БАПОР
04 ноября 2024 07:48

В Израиле заявили о разрыве сотрудничества с БАПОР

Минимум 6 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии
04 ноября 2024 07:40

Минимум 6 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

«Краснодар» с разгромным счетом обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
04 ноября 2024 07:31

«Краснодар» с разгромным счетом обыграл «Оренбург» в матче РПЛ