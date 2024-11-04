Как минимум 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии. Гора пробудилась ночью, выбросила столб пепла на высоту двух километров, который засыпал землю в радиусе 10 километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потоки лавы уничтожили одну деревню и католический монастырь. Еще из семи населенных пунктов поступают сведения о десятках разрушенных домов. По сообщению властей, в зоне бедствия оказались более 10 тысяч человек, многие из них в панике покидают дома. Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявило, что продолжает изучать масштабы разрушений. Данные постоянно обновляются.