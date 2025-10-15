Пакистан и Афганистан договорились о перемирии на 48 часов

Пакистан и Афганистан объявили о перемирии на 48 часов. Стороны договорились о прекращении огня, которое вступило в силу сегодня, 15 октября, в 18:00 по времени Исламабада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще утром в приграничных районах продолжались интенсивные перестрелки, в результате которых обе стороны заявили о гибели десятков участников боевых действий. Пострадали и мирные жители близлежащих городов. Перестрелки возобновились после нескольких дней затишья. В эскалации стороны обвиняли друг друга.

Напомним, первые столкновения между Пакистаном и Афганистаном начались 11 октября и продолжались до утра. Афганские войска открыли огонь в нескольких точках вдоль границы, а также по ближайшим пакистанским городам. Им ответили тяжелой артиллерией, танками и истребителями, захватив 19 погранпостов. Предпосылкой стал внезапный обстрел Кабула 9 октября. Тогда погибли 20 сотрудников сил безопасности и трое мирных жителей. Талибы возложили вину на Исламабад. Однако Пакистан отверг обвинения.