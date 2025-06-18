В Индонезии началось мощное извержение вулкана

Сегодня утром, 18 июня, на острове Флорес активизировался вулкан Левотоби Лаки-Лаки. Уровень тревоги из-за извержения повышен до максимального, а зона опасности расширена до 8 километров от кратера. Оператор аэропорта на Бали сообщил, что вулканическое облако пепла достигло высоты более 10 тысяч метров. По прогнозам оно должно рассеяться к концу вечера, задержанные рейсы будут выполнены позже. Власти эвакуировали жителей близлежащих деревень и призвали соблюдать меры предосторожности. О жертвах не сообщается.