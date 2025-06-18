Прямой эфир

В Индонезии началось мощное извержение вулкана

18 июня 2025 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Мощное извержение вулкана началось в Индонезии: проводится эвакуация, отменены более 30 рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии началось мощное извержение вулкана -2

Сегодня утром, 18 июня, на острове Флорес активизировался вулкан Левотоби Лаки-Лаки. Уровень тревоги из-за извержения повышен до максимального, а зона опасности расширена до 8 километров от кратера. Оператор аэропорта на Бали сообщил, что вулканическое облако пепла достигло высоты более 10 тысяч метров. По прогнозам оно должно рассеяться к концу вечера, задержанные рейсы будут выполнены позже. Власти эвакуировали жителей близлежащих деревень и призвали соблюдать меры предосторожности. О жертвах не сообщается. 

# Извержение вулкана

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова назвала одобрительную оценку Мерца о конфликте Ирана и Израиля самой страшной фразой
18 июня 2025 10:28

Захарова назвала одобрительную оценку Мерца о конфликте Ирана и Израиля самой страшной фразой

Зеленскому не удалось заручиться требуемой ему поддержкой Запада на саммите G7 – WSJ
18 июня 2025 10:00

Зеленскому не удалось заручиться требуемой ему поддержкой Запада на саммите G7 – WSJ

Европа намерена отправить силы НАТО в Украину без участия США – Guardian
18 июня 2025 09:42

Европа намерена отправить силы НАТО в Украину без участия США – Guardian