В Гватемале объявлена массовая эвакуация из-за извержения вулкана Фуэго

Массовая эвакуация объявлена в Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго. Столбы пепла и газа, которые выбрасывает огнедышащая гора, распространяются на сотни километров, а потоки лавы уже вплотную подобрались к нескольким населенным пунктам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В опасной зоне оказалась и столица страны. 30 тысяч местных жителей получили приказ готовиться к срочной эвакуации. 200 семей уже перебрались в специально созданные центры временного пребывания. Закрыты все близлежащие школы и главная дорога, соединяющая несколько поселков в этом районе. О жертвах и разрушениях сообщений пока нет, но власти готовятся к худшему. Напомним, в результате предыдущего извержения вулкана в 2018 году погибли более 200 человек.