В Филиппинах произошло извержение вулкана

Шлейф движется на юго-запад. Местные власти перекрыли въезд в 6-километровую зону в районе вулкана и отменили занятия в школах. Действует третий уровень опасности из пяти возможных, это предполагает высокую вероятность внезапных извержений в течение нескольких недель. У этого вулкана на Филиппинах один из крупнейших действующих кратеров. Последний раз он извергался в декабре. Тогда из опасной зоны эвакуировали около 47 тысяч человек.