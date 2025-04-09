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В Филиппинах произошло извержение вулкана

09 апреля 2025 07:30
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В Филиппинах произошло извержение вулкана, столб пепла поднялся на высоту около четырех тысяч метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Филиппинах произошло извержение вулкана -2

Шлейф движется на юго-запад. Местные власти перекрыли въезд в 6-километровую зону в районе вулкана и отменили занятия в школах. Действует третий уровень опасности из пяти возможных, это предполагает высокую вероятность внезапных извержений в течение нескольких недель. У этого вулкана на Филиппинах один из крупнейших действующих кратеров. Последний раз он извергался в декабре. Тогда из опасной зоны эвакуировали около 47 тысяч человек.

# Извержение вулкана

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