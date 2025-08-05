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Мощнейшее за последние 70 лет землетрясение разбудило спящие вулканы Камчатки

05 августа 2025 06:59
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Мощнейшее за последние 70 лет землетрясение разбудило спящие вулканы Камчатки. Кратер Крашенинникова начал извергать лаву, выбрасывая шестикилометровые столбы пепла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощнейшее за последние 70 лет землетрясение разбудило спящие вулканы Камчатки-2

Пепловый шлейф идет в юго-восточном направлении от вулкана. Населенных пунктов на его пути нет, зарегистрированных туристических групп также, однако находятся те, кто решается наблюдать за происходящим с опасного расстояния. 

Мощнейшее за последние 70 лет землетрясение разбудило спящие вулканы Камчатки-4

Видим поток лавы, который вытек, скорее всего, при самом начале извержения. Лава продолжает движение внутри, так как мы видим всплески во время взрывов и образования новых выходов пепла. 

Тем временем продолжает извергаться и Ключевская сопка. Поток горячей лавы вулкана достиг трех километров и приблизился к леднику. Столпы пепла достигают десяти километров. Эксперты связывают всплеск вулканической активности с афтершоками, которые продолжили сотрясать Камчатку после основного удара 30 июля. За последние несколько суток зафиксировано более 120 повторных толчков. К счастью, катастрофических разрушений и жертв удалось избежать. 

# Землетрясение # Извержение вулкана # Россия

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