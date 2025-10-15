Гигин рассказал о сохранении идеалов Фиделя Кастро на Кубе

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Сохраняются ли здесь идеалы Фиделя? Мы можем пройти, если была бы сейчас такая возможность, по улицам Гаваны и увидеть портреты Фиделя Кастро, Рауля, Че Гевары, Камило Сьенфуэгоса, команданте революции. И действительно, это культ, это хороший культ. Вот мы только что пришли с мероприятия, которое проводилось в Коммунистическом университете имени Нико Лопеса. И туда съехались представители десятков стран для того, чтобы почтить столетие главнокомандующего Кубинской революции Фиделя Кастро, и с какой теплотой кубинцы относятся к лидеру своей революции. Действительно, это отец нации. Вот в одном ряду стоят Хосе Марти, Фидель Кастро. Это люди, которые создали не просто Кубу. Это люди не просто создали Республику Куба современную, это легенда, это образ, это часть той самой национальной идеи.

Мы много говорим о национальной идее, но подобные харизматичные лидеры ее определяют. И Куба богата такими лидерами, ну возьмите того же Рауля Кастро или возьмите образ Че Гевары, который, безусловно, стал символом всей Латинской Америки, уже перешел границы Латинской Америки. Все это дорого кубинцам. Они могут обсуждать абсолютно открыто, кстати говоря. Много стереотипов о том, что Куба – закрытая страна. Могут открыто обсуждать экономические сложности, какие-то бытовые вопросы, размышлять, как их преодолеть. Но когда ты говоришь о Фиделе Кастро, когда ты говоришь о Рауле, они абсолютно святые для кубинцев, потому что это гордость. И когда ты спрашиваешь, а почему вы так относитесь? Они говорят примерно следующее: Фидель принес нам достоинство, Фидель вернул нам уважение, Фидель превратил Кубу в остров свободы и в легенду. Никто не смотрит слишком идеалистически. Когда мы обсуждали, вели переговоры в ЦК партии, те же проблемы волнуют их, как и нас. Преемственность поколений, трансляция идеологических взглядов, использование новых технологий. Как сказал секретарь ЦК партии, война четвертого поколения, то есть война за умы, информационная война, которая сейчас идет открыто, все это в центре внимания. И уверяю вас, они умеют с этим работать, поэтому я выражаю не просто надежду, а определенную уверенность, что и дальше на Кубе эти идеи, этот образ, эту идеологию кубинской революции будут сохранять. Главное, что есть кому это делать, в том числе среди молодежи.

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