Массовая эвакуация началась в Гватемале из-за активности вулкана Фуэго. За несколько минут он выбросил тысячи тонн пепла и токсичного газа, которые поднялись на высоту в шесть километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти объявили повышенный уровень опасности. Около 10 тысяч жителей четырех городов вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах. Еще несколько тысяч человек получили предписание готовиться к эвакуации. Перекрыты несколько шоссе возле вулкана. Людей призывают не приближаться к району извержения. По прогнозам сейсмологов, активность вулкана продолжится еще минимум двое суток.