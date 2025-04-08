Извержение вулкана Канлаон началось на Филиппинах, началась эвакуация

Это извержение продолжалось с 05:51 до 07:02 по местному времени.

На филиппинском острове Негрос началось извержение вулкана Канлаон, выбросившее пепел и дым на высоту 4 км. Об этом пишет РИА Новости.

Шлейф двигается на юго-запад, сохраняется третий уровень опасности из пяти в связи с риском новых выбросов.

Вулкан, находящийся в национальном парке, является туристическим объектом. В декабре прошлого года, когда он в последний раз извергался, было эвакуировано 40 000 человек.