Прямой эфир

Новости по тегу #Италия

По примеру Франции: в Риме ученики захватили один из старейших лицеев
07 октября 2026 08:38

По примеру Франции: в Риме ученики захватили один из старейших лицеев

Сицилийские фермеры устраивают протест из-за роста цен на дизельное топливо
04 октября 2026 10:44

Сицилийские фермеры устраивают протест из-за роста цен на дизельное топливо

В Риме родители протестуют из-за инициативы правительства ограничить долю учеников-мигрантов в классах
28 сентября 2026 09:10

В Риме родители протестуют из-за инициативы правительства ограничить долю учеников-мигрантов в классах

Италия и Испания продлили пограничный контроль еще на 15 дней
16 сентября 2026 06:58

Италия и Испания продлили пограничный контроль еще на 15 дней

Шторм повалил четыре самолета в аэропорту Форли в Италии
24 августа 2026 06:31

Шторм повалил четыре самолета в аэропорту Форли в Италии

В 27 городах Италии объявлен красный уровень опасности из-за экстремальной жары
07 августа 2026 06:51

В 27 городах Италии объявлен красный уровень опасности из-за экстремальной жары

Средний возраст жителей Италии достиг 49 лет
31 июля 2026 07:24

Средний возраст жителей Италии достиг 49 лет

На окраине Рима реализуют один из самых масштабных климатических проектов Европы
27 июля 2026 07:36

На окраине Рима реализуют один из самых масштабных климатических проектов Европы

На севере Италии вспыхнули массовые беспорядки из-за строительства магистрали
27 июля 2026 07:15

На севере Италии вспыхнули массовые беспорядки из-за строительства магистрали

На Сицилии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров
23 июля 2026 07:41

На Сицилии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров

Аномальная жара в Италии наносит серьезный удар по экономике страны
20 июля 2026 06:30

Аномальная жара в Италии наносит серьезный удар по экономике страны

Италию накрыла очередная волна жары
10 июля 2026 10:49

Италию накрыла очередная волна жары