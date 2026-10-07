Новости по тегу #Италия

Свою акцию они проводят под лозунгом «Сделаем как во Франции».
Сотни тракторов парализовали движение в городе Джела, требуя от властей остановить разорение.
Декрет также предусматривает штрафы за появление на территории школы с закрытым лицом – в правящей коалиции такие покрытия называют символом исламистского угнетения и неуважения к достоинству женщины.
В Риме объясняют это сохраняющимися рисками для внутренней безопасности.
Пострадавших нет, однако ущерб авиатехнике и зданиям оценивается как значительный.
Зафиксированы случаи гибели от перегрева.
За 10 лет медианный возраст населения ЕС вырос на два года.
Огромный жилой массив 1970-х годов, десятилетиями находившийся в состоянии упадка, превращают в климатический щит для 4,5 тысячи жителей.
Протестующие, недовольные экологическими и экономическими последствиями проекта, забросали стройплощадки камнями, фейерверками и зажигательными смесями.
Несмотря на усилия спасателей, взять стихию под контроль пока не удается. Усложняют ситуацию сильный ветер и аномальная жара.
По данным аналитиков, ежегодный ущерб от высоких температур может составлять от 6 до 12 миллиардов евро.
Власти рекомендуют жителям по возможности уезжать из городов, так как из-за асфальта и бетона воздух там прогревается еще больше. В некоторых районах Рима он раскалился до 57 градусов.
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