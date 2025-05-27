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Итальянские аграрии обеспокоены повышением ввозных таможенных пошлин на белорусскую продукцию

27 мая 2025 06:21
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Итальянские аграрии обеспокоены повышением ввозных таможенных пошлин на белорусскую продукцию. Ограничения ранее одобрены Европарламентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянские аграрии обеспокоены повышением ввозных таможенных пошлин на белорусскую продукцию-2

Так, по мнению участников Конфедерации сельского хозяйства, данное решение принято без учета реальных рисков. В официальном коммюнике организации говорится, что фермеры рискуют столкнуться с еще большими трудностями из-за роста затрат на и без того нестабильном европейском рынке. Особое беспокойство вызывает отсутствие конкретных решений по альтернативным источникам удобрений, а также жесткие экологические нормы.

# Италия # Международная политика

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