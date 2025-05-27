Итальянские аграрии обеспокоены повышением ввозных таможенных пошлин на белорусскую продукцию. Ограничения ранее одобрены Европарламентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итальянские аграрии обеспокоены повышением ввозных таможенных пошлин на белорусскую продукцию. Ограничения ранее одобрены Европарламентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, по мнению участников Конфедерации сельского хозяйства, данное решение принято без учета реальных рисков. В официальном коммюнике организации говорится, что фермеры рискуют столкнуться с еще большими трудностями из-за роста затрат на и без того нестабильном европейском рынке. Особое беспокойство вызывает отсутствие конкретных решений по альтернативным источникам удобрений, а также жесткие экологические нормы.