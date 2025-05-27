Итальянские аграрии обеспокоены повышением ввозных таможенных пошлин на белорусскую продукцию

Сильная засуха уже несколько недель бушует в Северной Европе

Ученые бьют тревогу – за последние недели на севере Франции, в Бельгии и Великобритании выпало гораздо меньше осадков, чем обычно в этом сезоне. Индекс засухи был больше или равен 9 по шкале от 1 до 10.