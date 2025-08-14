У берегов Италии перевернулось судно с мигрантами – погибли 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли в результате крушения судна с мигрантами возле итальянского острова Лампедуза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Терпящих бедствие людей случайно обнаружили службы береговой охраны. В ходе спасательной операции удалось достать из воды около 60 нелегалов. Число жертв может возрасти.

По предварительным данным, в момент крушения на борту находились примерно 100 человек. В поисках пропавших задействовано пять кораблей, два самолета и вертолет береговой охраны.