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У берегов Италии перевернулось судно с мигрантами – погибли 26 человек

14 августа 2025 07:47
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По меньшей мере 26 человек погибли в результате крушения судна с мигрантами возле итальянского острова Лампедуза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Италии перевернулось судно с мигрантами – погибли 26 человек-2

Терпящих бедствие людей случайно обнаружили службы береговой охраны. В ходе спасательной операции удалось достать из воды около 60 нелегалов. Число жертв может возрасти. 

По предварительным данным, в момент крушения на борту находились примерно 100 человек. В поисках пропавших задействовано пять кораблей, два самолета и вертолет береговой охраны. 

# Италия # Крушение

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